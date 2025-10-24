október 24., péntek

Egyre értékesebb a mez – a MOL Tatabánya KC szívügyének tekinti a támogatást

Címkék#MOL Tatabánya KC#mez#mellrák küzdelem#Think Pink in October#csapat

A remek teljesítmény mellett a jótékonykodásra is fordítanak energiát a tatabányai kézisek. A MOL Tatabánya KC játékosai és szurkolói újra egy nemes cél érdekében fogtak össze.

Bátorfi Tamás

A Think Pink  in October akció keretein belül októberben speciális rózsaszín mezben lép pályára a MOL Tatabánya KC együttese. A tatabányai kézilabda együttes már csaknem 10 éve részt vesz a mellrák elleni küzdelemben.

Szívügyének tartja a MOL Tatabánya KC csapata a mellrák elleni küzdelem mellett való kiállást
A MOL Tatabánya KC idén is csatlakozik a Think Pink in October kampányhoz
Forrás: Facebook/tatabanyahandball

Egyre feljebb kúsznak a MOL Tatabánya KC mezeinek árai

Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja. A MOL Tatabánya KC csapatának tagjai idén is fontosnak tartják, hogy élsportolóként  is kiálljanak a nemes cél mellett és felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok és megelőzések fontosságára. A Kék Tigrisek már 2016 óta minden évben rózsaszín mezt öltenek, csatlakozva a kezdeményezéshez. Speciálisan erre az alkalomra készült rózsaszín mezekre tudnak licitálni a csapat szurkolói és a jótékonykodni szándékozók. A befolyt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákkal küzdő betegeinek támogatására ajánlják fel.

A Grundfos Magyarország is évek óta csatlakozik a kezdeményezéshez. Nem csak licittel, de egy becsületkasszás adományozással is hozzájárulnak a gyűjtéshez.

A mezekre a Tatabányai csapat hivatalos honlapján tudnak licitálni. A licitek jelenlegi állása szerint a tatabányai kapus, Andó Arián mezéért kínálják a legtöbb pénzt. Andó dressze 50 ezer forintnál jár jelenleg, a licitre bocsátott mezek összértéke pedig a fél millió forintot is átlépte.

Andó Arián meze, ami jelenleg vezeti a licitet
Forrás: tatabanyahandball.com

Sorsoltak az EHF Európa Kupában, meg van a MOL Tatabánya ellenfele

A MOL Tatabánya KC csapata a jótékonykodás és az adományozás mellett remek teljesítményt is nyújt az idei szezonban. Az EHF Európa Kupában a legjobb 32 csapat közé jutottak a Kék Tigrisek, ahol már ellenfelet is sorsoltak nekik.

 

