Kemma.hu podcast

1 órája

Sportpodcast: újabb nagy mérkőzések a vármegyénkben

Címkék#MOL Tatabánya KC#MVM-OSE Lions#Opus Tigáz Tatabánya#Kemma podcast#Széchenyi TSE#győzelem

Az OPUS TIGÁZ Tatabánya és az OSE Lions is idegenbe látogat. A MOL Tatabánya KC hazai pályán szerepel az európai kupában. A vármegyei labdarúgó bajnokságban éllovasok találkoznak.

Bátorfi Tamás

A MOL Tatabánya KC az európai porondon folytatja szereplését. Az OPUS TIGÁZ Tatabánya Győrbe látogat, szurkolói szemszögből is nagy párharcra számíthat mindkét csapat. Az OSE Lions a Pécs elleni mérkőzésén szerezheti meg újabb győzelmét.

Legutóbb a MOL Tatabánya KC csapata hazai pályán győzedelmeskedett a Szeged ellen.
A MOL Tatabánya KC újra hazai közönség előtt győzedelmeskedhet
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

NB III. 

Mindhárom vármegyei csapatunk pályára lép az NB III.-ban. A Dorogi FC hazai pályán fogadja a Balatonfüred együttesét. Az Opus Tigáz Tatabánya a győriek otthonába látogat. A két szurkolótábor miatt is nagy derbire számíthatunk. A Komárom VSE csapata a Bicske vendége lesz. A komáromi klub esélyes lehet, ugyanis hat forduló óta nyeretlen a hazai csapat.

MOL Tatabánya KC

A MOL Tatabánya Kc csapata hazai pályán szerepel. Tóth Edmond csapatának 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia, a Naerbo csapata ellen. A szurkolókra is nagy szükség lesz a továbbjutás kiharcolásához. A mérkőzést szombaton 18:00-kor rendezik a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.

MVM OSE Lions

Az OSE Lions a hétvége folyamán a Pécs gárdájához látogat. A pécsi csapat három találkozó után egy győzelemmel és 2 vereséggel áll. Az oroszlányi csapat a harmadik fordulóban szerezte első győzelmét és szeretné ezt a jó formát továbbvinni. A mérkőzést szombaton 18:00-kor Pécsen, a Nemzeti Kosárlabda Akadémián rendezik.

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgás mindegyik osztálya tartogat legalább egy rangadót az előttünk álló hétvégén. Az első négy helyezett egymás ellen szerepel az első osztályban. Az első osztályt vezető Sárisáp a negyedik helyen álló Táttal csap össze, a második Koppánymonostor pedig a harmadik Bábolnát látja vendégül. A másodosztályban a hibátlan teljesítménnyel első Mocsa a második Tardost fogadja. A jelenlegi bronzérmes Ászár a Dunaalmás otthonába látogat. Harmadosztályban is az első két helyezett csap össze: északon a Széchenyi TSE a Szomódot, délen pedig a Csém az Ete csapatát fogadja.

Vármegyei I. osztály, 10. forduló 

Szombat, 14:30: Koppánymonostori SE – Bábolnai SE, 18 óra: Tatai AC – Lábatlani ESE. Vasárnap, 14:30: FC Esztergom – Környe SE, Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE – DG Tát SE, WATI Kecskéd KSK – Vértessomló. 

II. osztály, 10. forduló 

Szombat, 14:30: Csolnoki SZSE – Baj KSE. Vasárnap, 14:30: Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas, Dunaszentmiklósi SE – Almásfüzitői SC, Piliscsévi SE – Banai KSK, Gyermely – Ikoba Beton Zsámbék II., Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE, Mocsa KSE – Tardosi FC-TAC, D.M.A.C. Dunaalmás – Ászár KSE. 

III. osztály, Észak, 8. forduló 

Vasárnap, 14:30: OSZE LSZ – Naszály SE, Pilismarót SC – Bajót Szikra SE, Turul SE – Vértestolnai TE, Süttői SC – TABAK, Széchenyi TSE – Szomódi SE. 

Dél, 8. forduló 

Vasárnap, 14:30: Rédei KSE – Dad SE, Nagyigmándi KSK –Császári SE, Csémi SE – Etei SE, Bokod FCE – Kocs KSE, Szákszendi SE – Bakonyszombathely KSE. 

Hatalmas győzelem a tatabányai mérkőzésen

A MOL Tatabánya KC legutóbbi hazai meccsén győzedelmeskedni tudott. Hatalmas csatában a Szeged csapatát sikerült legyőzni, a hazai közönség előtt.

A vármegyei rangadót a Dorog nyerte

A legutóbbi hétvégén a Tatabányának hazai pályán nem sikerült a győzelem. A Dorognak sikerült elhoznia a három pontot a bányász rangadóról.

 

Kemma.hu podcast

