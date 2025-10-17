Sportpodcast: újabb nagy mérkőzések a vármegyénkben

A MOL Tatabánya KC az európai porondon folytatja szereplését. Az OPUS TIGÁZ Tatabánya Győrbe látogat, szurkolói szemszögből is nagy párharcra számíthat mindkét csapat. Az OSE Lions a Pécs elleni mérkőzésén szerezheti meg újabb győzelmét.

A MOL Tatabánya KC újra hazai közönség előtt győzedelmeskedhet

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

NB III.

Mindhárom vármegyei csapatunk pályára lép az NB III.-ban. A Dorogi FC hazai pályán fogadja a Balatonfüred együttesét. Az Opus Tigáz Tatabánya a győriek otthonába látogat. A két szurkolótábor miatt is nagy derbire számíthatunk. A Komárom VSE csapata a Bicske vendége lesz. A komáromi klub esélyes lehet, ugyanis hat forduló óta nyeretlen a hazai csapat.

MOL Tatabánya KC

A MOL Tatabánya Kc csapata hazai pályán szerepel. Tóth Edmond csapatának 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia, a Naerbo csapata ellen. A szurkolókra is nagy szükség lesz a továbbjutás kiharcolásához. A mérkőzést szombaton 18:00-kor rendezik a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.

MVM OSE Lions

Az OSE Lions a hétvége folyamán a Pécs gárdájához látogat. A pécsi csapat három találkozó után egy győzelemmel és 2 vereséggel áll. Az oroszlányi csapat a harmadik fordulóban szerezte első győzelmét és szeretné ezt a jó formát továbbvinni. A mérkőzést szombaton 18:00-kor Pécsen, a Nemzeti Kosárlabda Akadémián rendezik.

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgás mindegyik osztálya tartogat legalább egy rangadót az előttünk álló hétvégén. Az első négy helyezett egymás ellen szerepel az első osztályban. Az első osztályt vezető Sárisáp a negyedik helyen álló Táttal csap össze, a második Koppánymonostor pedig a harmadik Bábolnát látja vendégül. A másodosztályban a hibátlan teljesítménnyel első Mocsa a második Tardost fogadja. A jelenlegi bronzérmes Ászár a Dunaalmás otthonába látogat. Harmadosztályban is az első két helyezett csap össze: északon a Széchenyi TSE a Szomódot, délen pedig a Csém az Ete csapatát fogadja.

Vármegyei I. osztály, 10. forduló Szombat, 14:30: Koppánymonostori SE – Bábolnai SE, 18 óra: Tatai AC – Lábatlani ESE. Vasárnap, 14:30: FC Esztergom – Környe SE, Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE – DG Tát SE, WATI Kecskéd KSK – Vértessomló. II. osztály, 10. forduló Szombat, 14:30: Csolnoki SZSE – Baj KSE. Vasárnap, 14:30: Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas, Dunaszentmiklósi SE – Almásfüzitői SC, Piliscsévi SE – Banai KSK, Gyermely – Ikoba Beton Zsámbék II., Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE, Mocsa KSE – Tardosi FC-TAC, D.M.A.C. Dunaalmás – Ászár KSE. III. osztály, Észak, 8. forduló Vasárnap, 14:30: OSZE LSZ – Naszály SE, Pilismarót SC – Bajót Szikra SE, Turul SE – Vértestolnai TE, Süttői SC – TABAK, Széchenyi TSE – Szomódi SE. Dél, 8. forduló Vasárnap, 14:30: Rédei KSE – Dad SE, Nagyigmándi KSK –Császári SE, Csémi SE – Etei SE, Bokod FCE – Kocs KSE, Szákszendi SE – Bakonyszombathely KSE.

Hatalmas győzelem a tatabányai mérkőzésen

A MOL Tatabánya KC legutóbbi hazai meccsén győzedelmeskedni tudott. Hatalmas csatában a Szeged csapatát sikerült legyőzni, a hazai közönség előtt.