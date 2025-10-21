30 perce
Megvan a Kék Tigrisek újabb ellenfele az EHF Európa Kupában
Hazai pályán harcolta ki a továbbjutást Tóth Edmond legénysége. A MOL Tatabánya KC újabb ellenfele is meg van már az EHF Európa Kupában.
A MOL Tatabánya KC folytathatja szereplését az EHF Európa Kupa 25/26-os kiírásában, miután nagy csatában fordította meg a Naerbo elleni párharcot.
Svájci kihívás előtt a MOL Tatabánya KC
Sorsoltak a kézilabda EHF Európa kupában. ahol a tatabányai gárda kalandos utazás után Norvégiában előbb 32-30-as vereséget szenvedett, majd a hazai visszavágón nagyszerű szurkolótábora előtt, a Multifunkcionális Csarnokban 33-27-re győzedelmeskedtek, ezzel kiharcolva a továbbjutást.
A legjobb 32 csapat között
A következő kör sorsolását október 21-én tartották. A legjobb harminckét csapat közül svájci ellenfelet kapott a tatabányai alakulat. A MOL Tatabánya KC játékosai hazai pályán kezdenek a svájci HSC Suhr Aarau ellen.
Az első mérkőzést november 15-én rendezik, a svájci visszavágóra egy héttel később november 22-én kerül sor.
A svájci csapat a legutóbbi szezonban elődöntős volt a bajnokságában, jelenleg azonban csak a tabella 8. helyén várják a következő fordulókat.
GALÉRIA: Fotókon a MOL-Tatabánya nagy csatája a Naerbóval (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence