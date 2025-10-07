október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A Fradival kupázik a MOL Tatabánya KC

Címkék#MOL Tatabánya KC#magyar kupa#kézilabda#FTC

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elkészítette a férfi Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását. A MOL Tatabánya KC nem áll könnyű feladat előtt, ugyanis az FTC otthonába látogat.

Várvizi Tamás

Az előző szezonban a bajnokságban Budapesten magabiztosan, 41-33-ra nyert az FTC, Tatabányán pedig ugyancsak a fővárosiak örülhettek, 37-34-re győztek a MOL Tatabánya KC otthonában.

mol tatabánya kc ellenfele a fradi lesz
A MOL Tatabánya KC a Fradival csap össze a kupában
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: veol.hu

November elején játszhat a Fradival a MOL Tatabánya KC

A kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának – melyben a Veszprém és a Szeged még nem vesz részt – időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig bármikor le lehet játszani a mérkőzéseket. 

A párosítások: 

NEKA–Csurgói KK, Carbonex-Komló–PLER-Budapest, Balatonfüredi KSE–ETO University HT, FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC, Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B), Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös. 

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu