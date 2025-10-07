1 órája
A Fradival kupázik a MOL Tatabánya KC
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elkészítette a férfi Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását. A MOL Tatabánya KC nem áll könnyű feladat előtt, ugyanis az FTC otthonába látogat.
Az előző szezonban a bajnokságban Budapesten magabiztosan, 41-33-ra nyert az FTC, Tatabányán pedig ugyancsak a fővárosiak örülhettek, 37-34-re győztek a MOL Tatabánya KC otthonában.
November elején játszhat a Fradival a MOL Tatabánya KC
A kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának – melyben a Veszprém és a Szeged még nem vesz részt – időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig bármikor le lehet játszani a mérkőzéseket.
A párosítások:
NEKA–Csurgói KK, Carbonex-Komló–PLER-Budapest, Balatonfüredi KSE–ETO University HT, FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC, Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B), Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.