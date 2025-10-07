A Fradival kupázik a MOL Tatabánya KC

Az előző szezonban a bajnokságban Budapesten magabiztosan, 41-33-ra nyert az FTC, Tatabányán pedig ugyancsak a fővárosiak örülhettek, 37-34-re győztek a MOL Tatabánya KC otthonában.

A MOL Tatabánya KC a Fradival csap össze a kupában

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: veol.hu

November elején játszhat a Fradival a MOL Tatabánya KC

A kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának – melyben a Veszprém és a Szeged még nem vesz részt – időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig bármikor le lehet játszani a mérkőzéseket.

A párosítások:

NEKA–Csurgói KK, Carbonex-Komló–PLER-Budapest, Balatonfüredi KSE–ETO University HT, FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC, Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B), Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.