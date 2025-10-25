Komlón nyertek bányászrangadót a Kék Tigrisek

Nagy volt az érdeklődés a két egykori bányászcsapat mérkőzésén. A kihagyott hétméteres és néhány – talán fölöslegesen – elpuffogtatott labda dacára eredményesen kezdte a találkozót a MOL Tatabánya KC. A nyitott védekezéssel alaposa meglepték riválisukat a Kék Tigrisek. Ám mivel a tatabányaiak teljesítménye hullámzó volt, és néha nem becsülték meg eléggé a megszerzett labdákat, fokozatosan felzárkózott a Komló. Sőt, az első harminc perc végére ki is egyenlítettek a házigazdák.

Lemos 2 góllal járult hozzá a MOL Tatabánya KC győzelméhez

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya KC a hajrában döntötte el a rangadót

A második félidő derekáig fej-fej mellett haladt a két csapat. A tatabányaiaknak nagyjából tíz perccel a meccs vége előtt sikerült jelentősebb előnyre szert tenniük, és ezt a Tóth-legénység már a találkozó lefújásáig meg is tartotta. A Tatabánya továbbra is őrzi veretlenségét.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Igazi bányászrangadót láthattunk. Egy rendkívül nehéz pályán szereztünk rettentően értékes két pontot. A feszültségek ellenére kiváló hangulatú összecsapáson vagyunk túl, sikeresen.