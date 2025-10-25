október 25., szombat

Kézilabda

39 perce

Komlón nyertek bányászrangadót a Kék Tigrisek

Címkék#MOL Tatabánya KC#bányászrangadó#komló

Méltó volt a nevéhez a bányászrangadó. A sokáig rendkívül kiélezett találkozón kifejezetten jó hangulatot teremtett a két szurkolótábor, még úgy is, hogy a pályán néha feszültebb volt a két gárda viszonya. Végül a vendég MOL Tatabánya KC vihette haza mind a két pontot.

Petrik József

Nagy volt az érdeklődés a két egykori bányászcsapat mérkőzésén. A kihagyott hétméteres és néhány – talán fölöslegesen – elpuffogtatott labda dacára eredményesen kezdte a találkozót a MOL Tatabánya KC. A nyitott védekezéssel alaposa meglepték riválisukat a Kék Tigrisek. Ám mivel a tatabányaiak teljesítménye hullámzó volt, és néha nem becsülték meg eléggé a megszerzett labdákat, fokozatosan felzárkózott a Komló. Sőt, az első harminc perc végére ki is egyenlítettek a házigazdák.

Bányászrangadót nyert a MOL Tatabánya KC
Lemos 2 góllal járult hozzá a MOL Tatabánya KC győzelméhez
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Tatabánya KC a hajrában döntötte el a rangadót

A második félidő derekáig fej-fej mellett haladt a két csapat. A tatabányaiaknak nagyjából tíz perccel a meccs vége előtt sikerült jelentősebb előnyre szert tenniük, és ezt a Tóth-legénység már a találkozó lefújásáig meg is tartotta. A Tatabánya továbbra is őrzi veretlenségét.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Igazi bányászrangadót láthattunk. Egy rendkívül nehéz pályán szereztünk rettentően értékes két pontot. A feszültségek ellenére kiváló hangulatú összecsapáson vagyunk túl, sikeresen.

Kézilabda NB I., férfi, 7. forduló

Komló – MOL Tatabánya KC 26-31 (13-13)

Sportközpont Komló, 700 néző, vezette: Altmár K., Horváth M.

Tatabánya: Székely M. 1 – Rodríguez 1, Mosindi 4, Sarac 3, Papp T. 2, Zsitnyikov 1, Damatrin 1. Csere: Andó (kapus), Grigoras 9 (3), Éles B., Vajda H. 3, Krakovszki 3 (3), Lemos 2, Plaza 1, Terjék. Edző: Tóth Edmond.

Az eredmény alakulása, 7.p.: 0-3, 15.p.: 4-7, 22.p.: 7-8, 24.p.: 9-9, 36.p.: 16-15, 39.p.: 16-17, 47.p.: 19-22, 55.p.: 22-28.

Kiállítások: 12, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 6/4, illetve 9/6.

 

