Kézilabda

2 órája

Bányászrangadót vívnak a Kék Tigrisek

Ismét pályára szólítja a kötelessé a Kék Tigriseket a hétvégén. A MOL Tatabánya KC Komlón vív bányászrangadót.

Petrik József

Komló minden egyes élcsapatnak „nehéz” pálya. Az átalakult tatabányai csapatból néhányan majd csak a helyszínen tapasztalhatják ezt. Bár Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője igyekezett és igyekszik felkészíteni mindenre játékosait a bányászrangadó kapcsán. Az EHF Európa Kupában kivívott továbbjutás pedig csak tovább erősítette a gárda hitét, hogy jó úton járnak.

a mol tatabánya kc komlón vív bajnoki mérkőzést
A MOL Tatabánya KC játékosai nagy csatára számíthatnak Komlón
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Tatabánya KC mestere bizakodó

– Megfelelően kielemeztük az ellenfelünket – emelte ki a Kék Tigrisek mestere. – Fontos meccs ez számukra olyan szempontból is, hogy továbbra se törjön meg a lendületünk. Biztató, jó formában vagyunk, és játékosaim bíznak magukban is. Az együttes háza táján remek a hangulat, a sikerek jól építik a csapatot. De inkább legyünk csak magabiztosak, mint elbizakodottak, utóbbiról szó sincs. Maximálisan tiszteljük a riválisunkat, de győzni szeretnénk Komlón is.

Férfi kézilabda NB I., 7. forduló

Komló – MOL Tatabánya KC

Sportközpont, szombat: 18 óra, vezeti: Altmár K., Horváth M.

 

 

