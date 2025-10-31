Tatabányai játékosokkal a sógoroknál

A magyar kézilabda-válogatott november első napján az osztrák szövetség 100. évfordulójára rendezett meccsen lép pályára. Chema Rodríguez szövetségi kapitány keretében három játékos is helyet kapott a MOL Tatabánya KC csapatából: a kapus Andó Arián, a jobbszélső Pedro Rodríguez, valamint a balszélső Krakovszki Bence.

A MOL Tatabánya KC három játékosa, köztük Pedro is készülhet az osztrákok ellen

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya KC játékosai szegedi riválissal is találkozhatnak

Visszatér a csapatba Máthé Dominik, az Elverum légiósa hosszú sérülés után játszhat újra a válogatottban, legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon számított rá a szövetségi kapitány. Érdekesség, hogy Sebastian Frimmel szegedi csapattársakkal is farkasszemet nézhet: az osztrák szélső a mindennapok során közös célokért küzd Bánhidi Bencével és Bodó Richárddal is.