Kézilabda

1 órája

Tatabányai játékosokkal a sógoroknál

Címkék#MOL Tatabánya KC#Krakovszki Bence#Pedro Rodríguez#Ausztria#kézilabda#Andó Arián

A magyar férfi kézilabda-válogatott Ausztria ellen játszik felkészülési mérkőzést Bécsben. A szombaton 18 órakor kezdődő meccsen a MOL Tatabánya KC három játékosa is pályára léphet.

Várvizi Tamás

A magyar kézilabda-válogatott november első napján az osztrák szövetség 100. évfordulójára rendezett meccsen lép pályára. Chema Rodríguez szövetségi kapitány keretében három játékos is helyet kapott a MOL Tatabánya KC csapatából: a kapus Andó Arián, a jobbszélső Pedro Rodríguez, valamint a balszélső Krakovszki Bence.

a mol tatabánya kc három játékost ad a válogatottba
A MOL Tatabánya KC három játékosa, köztük Pedro is készülhet az osztrákok ellen
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Tatabánya KC játékosai szegedi riválissal is találkozhatnak

Visszatér a csapatba Máthé Dominik, az Elverum légiósa hosszú sérülés után játszhat újra a válogatottban, legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon számított rá a szövetségi kapitány. Érdekesség, hogy Sebastian Frimmel szegedi csapattársakkal is farkasszemet nézhet: az osztrák szélső a mindennapok során közös célokért küzd Bánhidi Bencével és Bodó Richárddal is.

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés

Ausztria-Magyarország
Bécs, szombat, 18 óra.

 

 

