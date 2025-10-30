A MOL Tatabánya KC kézilabdacsapatának riválisa új klasszis játékost szerzett

Jövő nyártól, 2026. július 1-től az OTP Bank-PICK Szeged színeiben folytatja pályafutását a svéd válogatott jobbátlövő, Lukas Sandell. A MOL Tatabánya KC kézilabdacsapata már találkozott a svéd játékossal, hiszen korábban a One Veszprém csapatát is erősítette.

A MOL Tatabánya KC kézilabdacsapatának riválisa komoly erősítést jelentett be

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A 28 éves, Európa-bajnok jobbátlövő jelenleg a német Rhein-Neckar Löwen játékosa, korábban pedig megfordult a Veszprém együttesében is. Sandell elmondta, örömmel tér vissza Magyarországra, ahol kiváló kézilabda-hangulat várja.

A Tatabánya kézilabdacsapata a szezonban már legyőzte a Szegedet

A két együttes korábban már összemérte erejét az idei szezonban. A Kék Tigrisek hatalmas bravúrt hajtottak végre, és 34–30-ra legyőzte a Pick Szegedet a férfi kézilabda NB I 4. fordulójában, a MOL Tatabánya KC riválisa így pont nélkül távozhatott bányászvárosból.

Győzelem a komlói bányászrangadón

A Szeged elleni bravúr után újabb fontos sikert könyvelhetett el a Tatabánya, hiszen a csapat idegenben, Komlón is győzni tudott. A feszült hangulatú bányászrangadón a Kék Tigrisek a második félidő hajrájában döntötték el a mérkőzést, ezzel pedig megőrizték veretlenségüket.

Amikor a tigrisek elvesztik a látásukat

A Kék Tigrisek a komoly felkészülés és a sikerek mellett a jó hangulatról sem feledkeznek meg: legutóbb a Blind Shot Challenge-ben próbálták ki magukat. A játékosoknak bekötött szemmel, öt forgás után kellett az üres kapuba lőniük, ami a videó tanúsága szerint még a rutinos tatabányai kéziseknek sem bizonyult egyszerű feladatnak.