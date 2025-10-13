október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Kétgólos hátrányból várják a visszavágót a Kék Tigrisek

Címkék#MOL Tatabánya KC#Kék Tigrisek#Tóth Károly#kézilabda

Vereséget szenvedett Norvégiában, az Európa Kupa odavágóján a Bányász. A MOL Tatabánya KC hazai pályán kénytelen megfordítani a párharcot.

Petrik József

Visszafogottan kezdte a mérkőzést a MOL Tatabánya KC, így még a félidő dereka előtt négygólos hátrányba került. Aztán magára talált a Tóth-legénység és egyre csökkentette hátrányát. Ám a házigazdák is gyorsan reagáltak, és ismét megnyugtatóbb előnyt harcoltak ki. Hullámzó, lüktető volt a játék, és az eredmény is. A két csapat többnyire fej fej mellett haladt, de a vendégek gyakrabban hibáztak, mint a norvég együttes és ez döntőnek bizonyult abban, hogy a szünetre háromgólos előnnyel vonulhatott le a pályáról a házigazda.

MOL Tatabánya KC: 32-30-as vereség a Naerbø vendégeként az Európa Kupa 2. körének odavágóján
A MOL Tatabánya (kékben) csapatának kétgólos hátrányt kell ledolgoznia hazai pályán
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A szünet után rosszul indított a Bányász, a 35. percben már tizenkét „ki nem kényszerített” hibát vétett, elsősorban rontott lövések „formájában”. Azaz, a Kék Tigrisek saját maguknak tették nehézzé a kupamérkőzést. A találkozó folyamán mégis sokadszor sikerült felzárkózniuk a vendégeknek, sőt, egy röpke pillanatra még a vezetést is átvették Plazaék. Ám ez az előny tiszavirágéletűnek bizonyult. A véghajrában, 50 másodperccel az összecsapás lefújása előtt mégis esélye volt a Tatabányának a döntetlen kiharcolására, ehelyett két gólra nőtt a két csapat közti különbség, mert az utolsó pillanatokban a mieink még egy büntetőt is elrontottak…

Tóth Károly, a Tatabánya másodedzője: – A házigazdák végig a kezükben tartották a mérkőzést, ennek dacára a végén kiharcolhattuk volna a döntetlent. De összeségében a hazaiak győzelme megérdemelt. Mi 120 percben gondolkodtunk és gondolkodunk, azaz a visszavágón kell kivívnunk a továbbjutáshoz szükséges győzelmet. Ám ez nem lesz egyszerű, mert a Naerbø egy jó csapat, amely teljesen más stílusú kézilabdát játszik, mint amihez a mieink a magyar bajnokságban hozzászokhattak…
 

Kézilabda, EHF férfi Európa Kupa, 2. kör, 1. mérkőzés 

Nærbø IL (norvég)–MOL Tatabánya KC 32-30 (17-14) 

Naerbø, Sparebanken Norge Aréna, 1200 néző, vezette: Hellbusch, Jansen (németek). 

Tatabánya: Székely – Pedro 3, Mosindi 3, Sarac 2, Havran, Plaza 4, Zsitnyikov 2. Csere: Andó (kapus), Krakovszki, Lemos 3, Grigoras 6, Vajda 1, Éles 1, Terjék 2/1, Papp 1, Damatrin 2. Vezetőedző: Tóth Edmond. 

Hétméteresek: 4/4, illetve 3/1. 

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. 

Az eredmény alakulása: 3. p.: 2-2, 12. p.: 8-4, 23. p.: 13-12, 33. p.: 20-16, 39. p.: 21-20, 44. p.: 24-25, 55. p.: 28-28. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu