1 órája
Kétgólos hátrányból várják a visszavágót a Kék Tigrisek
Vereséget szenvedett Norvégiában, az Európa Kupa odavágóján a Bányász. A MOL Tatabánya KC hazai pályán kénytelen megfordítani a párharcot.
Visszafogottan kezdte a mérkőzést a MOL Tatabánya KC, így még a félidő dereka előtt négygólos hátrányba került. Aztán magára talált a Tóth-legénység és egyre csökkentette hátrányát. Ám a házigazdák is gyorsan reagáltak, és ismét megnyugtatóbb előnyt harcoltak ki. Hullámzó, lüktető volt a játék, és az eredmény is. A két csapat többnyire fej fej mellett haladt, de a vendégek gyakrabban hibáztak, mint a norvég együttes és ez döntőnek bizonyult abban, hogy a szünetre háromgólos előnnyel vonulhatott le a pályáról a házigazda.
A szünet után rosszul indított a Bányász, a 35. percben már tizenkét „ki nem kényszerített” hibát vétett, elsősorban rontott lövések „formájában”. Azaz, a Kék Tigrisek saját maguknak tették nehézzé a kupamérkőzést. A találkozó folyamán mégis sokadszor sikerült felzárkózniuk a vendégeknek, sőt, egy röpke pillanatra még a vezetést is átvették Plazaék. Ám ez az előny tiszavirágéletűnek bizonyult. A véghajrában, 50 másodperccel az összecsapás lefújása előtt mégis esélye volt a Tatabányának a döntetlen kiharcolására, ehelyett két gólra nőtt a két csapat közti különbség, mert az utolsó pillanatokban a mieink még egy büntetőt is elrontottak…
Tóth Károly, a Tatabánya másodedzője: – A házigazdák végig a kezükben tartották a mérkőzést, ennek dacára a végén kiharcolhattuk volna a döntetlent. De összeségében a hazaiak győzelme megérdemelt. Mi 120 percben gondolkodtunk és gondolkodunk, azaz a visszavágón kell kivívnunk a továbbjutáshoz szükséges győzelmet. Ám ez nem lesz egyszerű, mert a Naerbø egy jó csapat, amely teljesen más stílusú kézilabdát játszik, mint amihez a mieink a magyar bajnokságban hozzászokhattak…
Kézilabda, EHF férfi Európa Kupa, 2. kör, 1. mérkőzés
Nærbø IL (norvég)–MOL Tatabánya KC 32-30 (17-14)
Naerbø, Sparebanken Norge Aréna, 1200 néző, vezette: Hellbusch, Jansen (németek).
Tatabánya: Székely – Pedro 3, Mosindi 3, Sarac 2, Havran, Plaza 4, Zsitnyikov 2. Csere: Andó (kapus), Krakovszki, Lemos 3, Grigoras 6, Vajda 1, Éles 1, Terjék 2/1, Papp 1, Damatrin 2. Vezetőedző: Tóth Edmond.
Hétméteresek: 4/4, illetve 3/1.
Kiállítások: 4, illetve 4 perc.
Az eredmény alakulása: 3. p.: 2-2, 12. p.: 8-4, 23. p.: 13-12, 33. p.: 20-16, 39. p.: 21-20, 44. p.: 24-25, 55. p.: 28-28.