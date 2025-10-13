Kétgólos hátrányból várják a visszavágót a Kék Tigrisek

Visszafogottan kezdte a mérkőzést a MOL Tatabánya KC, így még a félidő dereka előtt négygólos hátrányba került. Aztán magára talált a Tóth-legénység és egyre csökkentette hátrányát. Ám a házigazdák is gyorsan reagáltak, és ismét megnyugtatóbb előnyt harcoltak ki. Hullámzó, lüktető volt a játék, és az eredmény is. A két csapat többnyire fej fej mellett haladt, de a vendégek gyakrabban hibáztak, mint a norvég együttes és ez döntőnek bizonyult abban, hogy a szünetre háromgólos előnnyel vonulhatott le a pályáról a házigazda.

A MOL Tatabánya (kékben) csapatának kétgólos hátrányt kell ledolgoznia hazai pályán

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szünet után rosszul indított a Bányász, a 35. percben már tizenkét „ki nem kényszerített” hibát vétett, elsősorban rontott lövések „formájában”. Azaz, a Kék Tigrisek saját maguknak tették nehézzé a kupamérkőzést. A találkozó folyamán mégis sokadszor sikerült felzárkózniuk a vendégeknek, sőt, egy röpke pillanatra még a vezetést is átvették Plazaék. Ám ez az előny tiszavirágéletűnek bizonyult. A véghajrában, 50 másodperccel az összecsapás lefújása előtt mégis esélye volt a Tatabányának a döntetlen kiharcolására, ehelyett két gólra nőtt a két csapat közti különbség, mert az utolsó pillanatokban a mieink még egy büntetőt is elrontottak…

Tóth Károly, a Tatabánya másodedzője: – A házigazdák végig a kezükben tartották a mérkőzést, ennek dacára a végén kiharcolhattuk volna a döntetlent. De összeségében a hazaiak győzelme megérdemelt. Mi 120 percben gondolkodtunk és gondolkodunk, azaz a visszavágón kell kivívnunk a továbbjutáshoz szükséges győzelmet. Ám ez nem lesz egyszerű, mert a Naerbø egy jó csapat, amely teljesen más stílusú kézilabdát játszik, mint amihez a mieink a magyar bajnokságban hozzászokhattak…

