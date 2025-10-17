A Kék Tigrisek jó eséllyel pályáznak a továbbjutásra

A MOL Tatabánya KC együttesére kemény mérkőzés vár, ahol egy merőben más stílusú kézilabdával szemben kell eredményesnek lenni ahhoz, hogy sikerrel vegyék az akadályt a Tóth-legények.

A MOL Tatabánya KC csapatának ezúttal is sokat segíthetnek lelkes szurkolói

Forrás: Facebook/MOL Tatabánya KC

A MOL Tatabánya KC vezetőedzője bizakodó

– Sokat tanultunk már egyetlen mérkőzésből is – emelte ki Tóth Edmond. – Amit ott elrontottunk, azt most módunk lesz kijavítani, és amivel kint meglepett az ellenfelünk, azzal szombaton már nem tud. Bízunk benne, hogy sok szurkoló látogat ki a találkozóra, akik feltüzelik majd a társaságot. Persze a srácok amúgy is motiváltak. Tovább akarnak, tovább akarunk jutni. Ám az biztos, hogy nehéz összecsapás vár ránk.

A tatabányaiak szakvezetője szólt arról is, hogy a norvég együttes gyors tempóban játszik, de a támadásaik során mégis hosszú lefolyású, skandináv kézilabdát „adnak elő”. Egyébként egy tetszetősen játszó, szimpatikus csapat. Tóth Edmond azonban úgy fogalmazott, hogy az lenne a jó, ha a norvégok szimpatikusak maradnának, de nem győztesek.

– Úgy gondolom, a taktikánk jó volt Naerböben, ám a pontosabb játék már hibádzott – jegyezte meg a Kék Tigrisek mestere. – A támadójátékon javítanunk kell, a védekezésünkön pedig egy kicsit változtatnunk. Szerintem a hátrányunk behozható, a kétgólos különbség ledolgozható. Egyértelmű célunk, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.

A MOL Tatabányánál KC-nál mindenki a csapat rendelkezésére áll, így komplett kerettel várja a gárda az összecsapást. Az Európa Kupa visszavágóját két horvát játékvezető, Cindric és Gonzurek dirigálja.