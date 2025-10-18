Sima győzelemmel jutott tovább a MOL Tatabánya

Az első, idegenbeli mérkőzés 32-30-as elvesztését követően a MOL Tatabánya KC a továbbjutás kiharcolására a legkevésé sem esélytelenül fogadta norvég riválisát. Fej fej mellett haladt a két társaság a találkozó elején, miközben a hazaiak meglehetősen peches gólokat (is) kaptak. Egyébként nagy tempó és gyors gólok jellemezték az összecsapást. Aztán a Tatabánya fokozatosan kezdett elhúzni. A Kék Tigrisek támadójátéka feljavult, így a félidő közepén már öt gól volt a magyar csapat előnye. Sőt, az első játékrész hajrájára ezt a különbséget még két találattal meg is toldotta a Tóth-legénység.

A mind az öt kísérletéből gólt szerző Pedro sokat tett a MOL Tatabánya KC továbbjutásáért

Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

A MOL Tatabánya KC egy komolyabb hullámvölgyet leszámítva magabiztosan jutott tovább



A szünet után, nagyjából negyed óráig igen békés mederben zajlottak az események. A Kék Tigrisek többször is vezettek már tíz góllal. Azonban néhány könnyelműen elpuffogtatott lövés és eladott labda után máris föléledtek a norvégok. Ez nem is véletlen, hiszen a házigazdák egy nyolcperces gólcsendet produkáltak és az összesítésbeli előnyüket kétgólosra redukálták. A hajrában azonban újra összekapta magát a Bányász és végül megérdemelt győzelmet aratva továbbjutott az EHF Európa Kupa harmadik körébe. Köszönhetően annak, hogy mindenki hozzátette a magáét a sikerhez…

Tóth Edmond: – Teljesen normális, hogy a játékban vannak hullámvölgyek. Volt egy több, mint nyolc perces időszak, amikor teljesen elbizonytalanodtunk, még a rutinos játékosaink is. De a csapatunknak volt kellő tartása és lélekjelenléte, így a végén kiharcoltuk a továbbjutást.

Kézilabda, EHF Európa Kupa, férfi, 2. forduló, visszavágó MOL Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég) 33–27 (19–12) Tatabányai Multifunkcionális Csarnok, 3000 néző, vezette: Cindric, Gonzurek (horvátok). Tatabány: Andó – Pedro 5, Grigoras 3, Vajda 1, Zsitnyikov 4, Sarac 5, Damatrin 3/2. Csere: Székely (kapus), Mosindi 2, Havran, Éles 3, Plaza, Lemos 3, Sztraka, Papp 2, Krakovszki 2/1. Vezetőedző: Tóth Edmond. Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-2, 6. p.: 6-3, 13. p.: 11-7, 19. p.: 14-11, 28. p.: 18-12, 34. p.: 22-13, 38. p.: 25-15, 46. p.: 28-20, 49. p.: 28-24, 57. p.: 30-24. Kiállítások: 6, illetve 2 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 7/5.

Továbbjutott a MOL Tatabánya KC 63-59-es összesítéssel.



