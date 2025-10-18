október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Sima győzelemmel jutott tovább a MOL Tatabánya

Címkék#MOL Tatabánya KC#Bányász#Tatabányai Multifunkcionális Csarnok#Naerbö IL#kézilabda

Elegánsan kézilabdázva szerzett megfelelő előnyt az első félidőt követően a Bányász a norvég Naerbö elleni Európa Kupa-visszavágón. A második játékrész derekától izgalmassá vált az összecsapás, a MOL Tatabánya KC azonban a hajrára rendezte sorait és ez döntőnek bizonyult. A Kék Tigrisek győzelmükkel kiharcolták a továbbjutást.

Petrik József

Az első, idegenbeli mérkőzés 32-30-as elvesztését követően a MOL Tatabánya KC a továbbjutás kiharcolására a legkevésé sem esélytelenül fogadta norvég riválisát. Fej fej mellett haladt a két társaság a találkozó elején, miközben a hazaiak meglehetősen peches gólokat (is) kaptak. Egyébként nagy tempó és gyors gólok jellemezték az összecsapást. Aztán a Tatabánya fokozatosan kezdett elhúzni. A Kék Tigrisek támadójátéka feljavult, így a félidő közepén már öt gól volt a magyar csapat előnye. Sőt, az első játékrész hajrájára ezt a különbséget még két találattal meg is toldotta a Tóth-legénység.

MOL Tatabánya KC:
A mind az öt kísérletéből gólt szerző Pedro sokat tett a MOL Tatabánya KC továbbjutásáért
Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

 

 

A MOL Tatabánya KC egy komolyabb hullámvölgyet leszámítva magabiztosan jutott tovább


A szünet után, nagyjából negyed óráig igen békés mederben zajlottak az események. A Kék Tigrisek többször is vezettek már tíz góllal. Azonban néhány könnyelműen elpuffogtatott lövés és eladott labda után máris föléledtek a norvégok. Ez nem is véletlen, hiszen a házigazdák egy nyolcperces gólcsendet produkáltak és az összesítésbeli előnyüket kétgólosra redukálták. A hajrában azonban újra összekapta magát a Bányász és végül megérdemelt győzelmet aratva továbbjutott az EHF Európa Kupa harmadik körébe. Köszönhetően annak, hogy mindenki hozzátette a magáét a sikerhez…

Tóth Edmond: – Teljesen normális, hogy a játékban vannak hullámvölgyek. Volt egy több, mint nyolc perces időszak, amikor teljesen elbizonytalanodtunk, még a rutinos játékosaink is. De a csapatunknak volt kellő tartása és lélekjelenléte, így a végén kiharcoltuk a továbbjutást.

Kézilabda, EHF Európa Kupa, férfi, 2. forduló, visszavágó

MOL Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég) 33–27 (19–12)

Tatabányai Multifunkcionális Csarnok, 3000 néző, vezette: Cindric, Gonzurek (horvátok).

Tatabány: Andó – Pedro 5, Grigoras 3, Vajda 1, Zsitnyikov 4, Sarac 5, Damatrin 3/2. Csere: Székely (kapus), Mosindi 2, Havran, Éles 3, Plaza, Lemos 3, Sztraka, Papp 2, Krakovszki 2/1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-2, 6. p.: 6-3, 13. p.: 11-7, 19. p.: 14-11, 28. p.: 18-12, 34. p.: 22-13, 38. p.: 25-15, 46. p.: 28-20, 49. p.: 28-24, 57. p.: 30-24.

Kiállítások: 6, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 7/5.

Továbbjutott a MOL Tatabánya KC 63-59-es összesítéssel.


 

GALÉRIA: Fotókon a MOL-Tatabánya nagy csatája a Naerbóval (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu