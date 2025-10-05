Továbbra is hibátlanok a Kék Tigrisek

Döcögősen indult a Balaton-parti mérkőzés, ám, amikor belehúztak a küzdő felek, az izgalom is beköltözött a csarnokba. Először a távoli zónákból próbálkoztak eredményes átlövésekkel. Ebben a tatabányai Sarac jeleskedett, viszont így is érezhető volt némi dekoncentráció a MOL Tatabánya KC játékában.

A MOL Tatabánya KC (fehér mezben) Balatonfüredet is bevette

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

Remekeltek a MOL Tatabánya KC kapusai

Ám, ahogy fogytak a tatabányai hibák, úgy nőtt a vendégek előnye, és ezzel párhuzamosan javult a kék-fehér drukkerek hangulata. A hajrára aztán mégis összekapta magát a Balaton-parti társaság, ennek köszönhetően látótávolságra maradt számukra a Tóth-legénység.

Kézilabda NB I., férfi, 5. forduló Balatonfüredi KSE – MOL Tatabánya KC 24-29 (13-16) Balatonfüredi Szabadidőközpont, 700 néző, vezette: Bíró A., Kiss O. Tatabánya: Andó – Rodríguez 3, Zsitnyikov 1, Sarac 6, Vajda 3, Grigoras 3, Damatrin. Csere: Székely M. (kapus), Éles 3 (1), Havran 2, Lemos 1, Plaza 2, Mosindi 2, Papp T. 2, Terjék 1 (1), Sztraka. Edző: Tóth Edmond. Az eredmény alakulása, 4.p.: 1-2, 9.p.: 5-4, 14.p.: 5-10, 18.p.: 9-11, 21.p.: 10-13, 34.p.: 14-19, 40.p.: 17-20, 44.p.: 17-23, 47.p.: 20-23, 56.p.: 21-27. Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/2, illetve 3/2.

A szünet után sem változott jelentősen a játék képe. Jól kezdett a vendég együttes, ám továbbra is sok hiba csúszott a játékába, és ehhez még kimaradt ziccerek is társultak. Ettől hullámzó volt a találkozó. A vendégek szerencséjére az 50 százalékkal védő Andó igazi stabilitást adott hátul a Kék Tigriseknek, aki szurkolótáboruk támogatásával végül teljesen megérdemelt győzelmet arattak. Andó remeklését Székely Márton egy büntető kivédésével tette még teljesebbé.