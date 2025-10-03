A MOL Tatabánya KC a Balatonfüred otthonában vendégszerepel

Újabb nehéz mérkőzés vár a MOL Tatabánya KC gárdájára. Ezen a hétvégén a Balaton partján kell vitézkedniük a Kék Tigriseknek. Ez egyébként évek óta az a mérkőzés, amely a két gárda helyezésétől függetlenül mindig ádáz csatát hozott. Most is erre van kilátás… A szegediek elleni parádés győzelem – némi túlzással –, mit sem ér, ha Füreden nem tud nyerni a Bányász. Némiképp ezt erősítette meg Tóth Edmond is, a tatabányaiak vezetőedzője, amikor úgy nyilatkozott, hogy ezen a hétvégén fontosabb meccset vívnak, mint a Szeged elleni. Mert a pontvadászatban a Balaton-parti társaság számít a Bányász közvetlen riválisának.

A MOL Tatabánya KC ezúttal Balatonfüreden vendégszerepel

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya KC edzője nehéz találkozót vár

– Ebben a szellemben is készülünk – emelte ki a Kék Tigrisek szakvezetője. – A hazaiak eddigi teljesítménye egyelőre még nem nagyon tükrözi, milyen erősek is, ám mi tudjuk, hogy egy nagyon jó csapathoz látogatunk. Kifejezetten nehéz találkozó elé nézünk, amelyen csak egy végig koncentrált Tatabánya érhet el jó eredményt.

Amikor az ellenfél gyengeségeiről kérdeztük a vezetőedzőt, azt mondta, inkább a fürediek erősségeiről beszélne. Megjegyezte a lerohanásokból szerzett gyors góljaikat, miközben arról szintén említést tett, hogy felállt fal ellen is igyekeznek minél hamarabb befejezni a támadásaikat a házigazdák.

– Ezekre a szituációkra nagy figyelmet kell fordítanunk, mert ebben nagyon jók – fogalmazott Tóth Edmond. – Ha ezt kontrollálni tudjuk mind a védekezésben, mind támadásban, akkor sikeresek lehetünk a hétvégén.

A vendégeknél a játékoskeret teljes, mindössze Temesvári maródi, de az ő felépülése csak október végére, november elejére várható. Az összecsapáson Bíró Á. és Kiss O. játékvezetők fújják majd a sípot.