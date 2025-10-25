október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihívás

30 perce

Amikor a tigrisek elvesztik a látásukat – MOL Tatabánya KC Blind Shot Challenge

Címkék#Kék Tigrisek#Komló#MOL Tatabánya KC Blind Shot Challenge#kézilabda#győzelem

A Tatabányai kézilabda csapat remekül kezdte a szezont. A MOL Tatabánya KC öt mérkőzés után öt győzelemmel áll a bajnokságban. A remek forma mellett maradt idő a különböző kihívásokra is.

Bátorfi Tamás

A MOL Tatabánya KC csapata már nagy erőkkel készül a következő bajnoki mérkőzésre. Az edzés feladatokat egy új kihívással is feldobták a tigrisek.

Hazai pályán vívta ki a továbbjutást a Mol Tatabánya KC csapata
Legutóbb hazai pályán győzedelmeskedett a MOL Tatabánya KC a Naerbo csapata ellen
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A MOL Tatabánya KC játékosai vakon is próbára tették magukat

A Kék Tigrisek csapata egy különleges kihívást talált ki a felkészülés során, méghozzá a Blind Shot Challenget. A tatabányai kéziseknek bekötött szemmel, 5 forgás után kellett célba venni az üres kaput. Mindez könnyűnek és egyszerűnek hangozhat, de a videón kiderül: a MOL Tatabánya KC játékosainak sem volt az. 12 játékos vett részt a kihívásban, közülük egynek sikerült a kapuba találni. A videóban kiderül, ki is volt az eredményes játékos.

A MOL Tatabánya KC a Naerbo csapata ellen győzedelmeskedett az EHF Európa Kupa kiírásában. Ahogy a korábbiakban is beszámoltunk,  a svájci HSC Suhr Aarau lesz a következő ellenfele a legjobb harminckét csapat között a bányász együttesnek. Ami a bajnokságot illeti, a Komló gárdája látja vendégül Tóth Edmond legénységét. A tatabányai együttes az eddigi öt bajnoki mérkőzés mindegyikén győzedelmeskedni tudott, magabiztosan várhatják a folytatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu