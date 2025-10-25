30 perce
Amikor a tigrisek elvesztik a látásukat – MOL Tatabánya KC Blind Shot Challenge
A Tatabányai kézilabda csapat remekül kezdte a szezont. A MOL Tatabánya KC öt mérkőzés után öt győzelemmel áll a bajnokságban. A remek forma mellett maradt idő a különböző kihívásokra is.
A MOL Tatabánya KC csapata már nagy erőkkel készül a következő bajnoki mérkőzésre. Az edzés feladatokat egy új kihívással is feldobták a tigrisek.
A MOL Tatabánya KC játékosai vakon is próbára tették magukat
A Kék Tigrisek csapata egy különleges kihívást talált ki a felkészülés során, méghozzá a Blind Shot Challenget. A tatabányai kéziseknek bekötött szemmel, 5 forgás után kellett célba venni az üres kaput. Mindez könnyűnek és egyszerűnek hangozhat, de a videón kiderül: a MOL Tatabánya KC játékosainak sem volt az. 12 játékos vett részt a kihívásban, közülük egynek sikerült a kapuba találni. A videóban kiderül, ki is volt az eredményes játékos.
A MOL Tatabánya KC a Naerbo csapata ellen győzedelmeskedett az EHF Európa Kupa kiírásában. Ahogy a korábbiakban is beszámoltunk, a svájci HSC Suhr Aarau lesz a következő ellenfele a legjobb harminckét csapat között a bányász együttesnek. Ami a bajnokságot illeti, a Komló gárdája látja vendégül Tóth Edmond legénységét. A tatabányai együttes az eddigi öt bajnoki mérkőzés mindegyikén győzedelmeskedni tudott, magabiztosan várhatják a folytatást.
