Amikor a tigrisek elvesztik a látásukat – MOL Tatabánya KC Blind Shot Challenge

A MOL Tatabánya KC csapata már nagy erőkkel készül a következő bajnoki mérkőzésre. Az edzés feladatokat egy új kihívással is feldobták a tigrisek.

Legutóbb hazai pályán győzedelmeskedett a MOL Tatabánya KC a Naerbo csapata ellen

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A MOL Tatabánya KC játékosai vakon is próbára tették magukat

A Kék Tigrisek csapata egy különleges kihívást talált ki a felkészülés során, méghozzá a Blind Shot Challenget. A tatabányai kéziseknek bekötött szemmel, 5 forgás után kellett célba venni az üres kaput. Mindez könnyűnek és egyszerűnek hangozhat, de a videón kiderül: a MOL Tatabánya KC játékosainak sem volt az. 12 játékos vett részt a kihívásban, közülük egynek sikerült a kapuba találni. A videóban kiderül, ki is volt az eredményes játékos.

A MOL Tatabánya KC a Naerbo csapata ellen győzedelmeskedett az EHF Európa Kupa kiírásában. Ahogy a korábbiakban is beszámoltunk, a svájci HSC Suhr Aarau lesz a következő ellenfele a legjobb harminckét csapat között a bányász együttesnek. Ami a bajnokságot illeti, a Komló gárdája látja vendégül Tóth Edmond legénységét. A tatabányai együttes az eddigi öt bajnoki mérkőzés mindegyikén győzedelmeskedni tudott, magabiztosan várhatják a folytatást.