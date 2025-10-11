október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

46 perce

Kalandosan indul a Tatabánya KC norvég túrája: reptéri káosz az EHF Európa Kupa előtt

Címkék#Mol Tatabánya#EHF Európa Kupa#káosz#kézilabda

Reptéri kalanddal indult a Kék Tigrisek EHF Európa Kupa-szereplése. A Mol Tatabánya norvég útján elmaradt járat, lekésett csatlakozás és hosszú várakozás nehezítette az utazást.

Kemma.hu

A Mol Tatabánya hivatalos Facebook-oldalán számolt be a hírről, hogy nem mindennapi körülmények között vette kezdetét a csapat idei európai kalandja. Mint írták, a csapat még hajnalban útnak indult Norvégiába, hogy megkezdje szereplését az EHF Európa Kupában, ám a nap igencsak érdekesen alakult eddig.

A MOL Tatabánya KC játékosai pontosabbak voltak a Szeged ellen.
Nyögvenyelős a Mol Tatabánya útja Norvégiába
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Kalandos az út Norvégiába a Mol Tatabánya számára

A Kék Tigrisek már hajnalban útra keltek, ám a repülős logisztika ezúttal nem kedvezett a csapatnak. Technikai okok miatt elmaradt a járatuk, ami miatt később lekésték a csatlakozást is, így az utazás jóval hosszabbra nyúlt a tervezettnél. Ezért a játékosok a vártnál később, a délutáni géppel folytathatják útjukat Stavanger felé.

Bár a nap nem a megszokott forgatókönyv szerint alakult, a hangulat és a csapatszellem töretlen maradt. Tóth Edmond együttese a várakozás közben is jókedvűen készült a hétvégi mérkőzésre, és a klub közösségi oldalán képeket is megosztott arról, hogyan zajlott a felkészülés a nemzetközi megmérettetés előtt.

Norvég ellenfél a kupában

Mint ismert, először lép pályára a MOL-Tatabánya KC csapata a harmadik számú európai kupasorozat idei kiírásában. A csapat hétvégén az EHF Európa Kupa 2. fordulójában, a norvég bajnokságban szereplő Naerbö vendége lesz.

Tóth Edmond fiai nehéz ellenféllel néznek farkasszemet, a norvég kézilabdacsapat ugyanis komoly erőt képvisel: a sorozat 2021-22-es kiírását nagy meneteléssel sikerült behúznia az északi csapatnak. A Tatabánya a bajnokság első 5 meccsét egyaránt megnyerte, legutóbb a Balatonfüred otthonában győzedelmeskedtek. 29-24-es győzelemmel utazhattak haza a Balaton partjáról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu