Kalandosan indul a Tatabánya KC norvég túrája: reptéri káosz az EHF Európa Kupa előtt

Kalandos az út Norvégiába a Mol Tatabánya számára

A Kék Tigrisek már hajnalban útra keltek, ám a repülős logisztika ezúttal nem kedvezett a csapatnak. Technikai okok miatt elmaradt a járatuk, ami miatt később lekésték a csatlakozást is, így az utazás jóval hosszabbra nyúlt a tervezettnél. Ezért a játékosok a vártnál később, a délutáni géppel folytathatják útjukat Stavanger felé.

Bár a nap nem a megszokott forgatókönyv szerint alakult, a hangulat és a csapatszellem töretlen maradt. Tóth Edmond együttese a várakozás közben is jókedvűen készült a hétvégi mérkőzésre, és a klub közösségi oldalán képeket is megosztott arról, hogyan zajlott a felkészülés a nemzetközi megmérettetés előtt.

Norvég ellenfél a kupában

Mint ismert, először lép pályára a MOL-Tatabánya KC csapata a harmadik számú európai kupasorozat idei kiírásában. A csapat hétvégén az EHF Európa Kupa 2. fordulójában, a norvég bajnokságban szereplő Naerbö vendége lesz.

Tóth Edmond fiai nehéz ellenféllel néznek farkasszemet, a norvég kézilabdacsapat ugyanis komoly erőt képvisel: a sorozat 2021-22-es kiírását nagy meneteléssel sikerült behúznia az északi csapatnak. A Tatabánya a bajnokság első 5 meccsét egyaránt megnyerte, legutóbb a Balatonfüred otthonában győzedelmeskedtek. 29-24-es győzelemmel utazhattak haza a Balaton partjáról.