Kalandosan indul a Tatabánya KC norvég túrája: reptéri káosz az EHF Európa Kupa előtt
Reptéri kalanddal indult a Kék Tigrisek EHF Európa Kupa-szereplése. A Mol Tatabánya norvég útján elmaradt járat, lekésett csatlakozás és hosszú várakozás nehezítette az utazást.
A Mol Tatabánya hivatalos Facebook-oldalán számolt be a hírről, hogy nem mindennapi körülmények között vette kezdetét a csapat idei európai kalandja. Mint írták, a csapat még hajnalban útnak indult Norvégiába, hogy megkezdje szereplését az EHF Európa Kupában, ám a nap igencsak érdekesen alakult eddig.
Kalandos az út Norvégiába a Mol Tatabánya számára
A Kék Tigrisek már hajnalban útra keltek, ám a repülős logisztika ezúttal nem kedvezett a csapatnak. Technikai okok miatt elmaradt a járatuk, ami miatt később lekésték a csatlakozást is, így az utazás jóval hosszabbra nyúlt a tervezettnél. Ezért a játékosok a vártnál később, a délutáni géppel folytathatják útjukat Stavanger felé.
Bár a nap nem a megszokott forgatókönyv szerint alakult, a hangulat és a csapatszellem töretlen maradt. Tóth Edmond együttese a várakozás közben is jókedvűen készült a hétvégi mérkőzésre, és a klub közösségi oldalán képeket is megosztott arról, hogyan zajlott a felkészülés a nemzetközi megmérettetés előtt.
Norvég ellenfél a kupában
Mint ismert, először lép pályára a MOL-Tatabánya KC csapata a harmadik számú európai kupasorozat idei kiírásában. A csapat hétvégén az EHF Európa Kupa 2. fordulójában, a norvég bajnokságban szereplő Naerbö vendége lesz.
Tóth Edmond fiai nehéz ellenféllel néznek farkasszemet, a norvég kézilabdacsapat ugyanis komoly erőt képvisel: a sorozat 2021-22-es kiírását nagy meneteléssel sikerült behúznia az északi csapatnak. A Tatabánya a bajnokság első 5 meccsét egyaránt megnyerte, legutóbb a Balatonfüred otthonában győzedelmeskedtek. 29-24-es győzelemmel utazhattak haza a Balaton partjáról.