A MOL Esztergom nyerte a rangadót

A női kézilabda NB I. 6. fordulójában rangadót rendeztek szombaton Esztergomban: a MOL Esztergom KC a nyáron jól erősítő és szintén az élmezőnybeli tagságra pályázó Mosonmagyaróvárt látta vendégül.

A MOL Esztergom fontos bajnoki pontokat szerzett

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A második félidőben bedarálta ellenfelét a MOL Esztergom

A mérkőzés első félideje végig szorosan alakult, jobbára a hazaiak vezettek, de jelentős előnyre nem tudtak szert tenni. A játékrész utolsó perceiben 13-11-re fordított a rivális, de az Esztergom kihozta döntetlenre az első harminc percet (13-13). A folytatásban is nagy csata dúlt a pályán és ismét inkább a hazaiaknál volt az előny, Szöllősi-Zácsik Szandra találatával bő tíz perccel a vég előtt először volt négy gól a különbség (21-17). Az utolsó perceket is Elek Gábor tanítványai bírták jobban, a különbség egyre jobban hízott, öt perccel a vége előtt már hét volt közte (26-19). Innen még kozmetikáztak a vendégek, de az esztergomiak sikerét nem fenyegette veszély. A MOL Esztergom 5-0-2-es mérleggel 4. a tabellán.