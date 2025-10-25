október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

21 perce

A MOL Esztergom nyerte a rangadót

Címkék#rangadó#Mosonmagyaróvár#MOL Esztergom KC#Elek Gábor

Hazai pályán kerültek egy lépéssel közelebb a dobogóhoz Elek Gábor tanítványai. A MOL Esztergom 26-21-re nyerte a Mosonmagyaróvár elleni rangadót.

Várvizi Tamás

A női kézilabda NB I. 6. fordulójában rangadót rendeztek szombaton Esztergomban: a MOL Esztergom KC a nyáron jól erősítő és szintén az élmezőnybeli tagságra pályázó Mosonmagyaróvárt látta vendégül.

a mol esztergom hazai pályán nyert
A MOL Esztergom fontos bajnoki pontokat szerzett
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A második félidőben bedarálta ellenfelét a MOL Esztergom

A mérkőzés első félideje végig szorosan alakult, jobbára a hazaiak vezettek, de jelentős előnyre nem tudtak szert tenni. A játékrész utolsó perceiben 13-11-re fordított a rivális, de az Esztergom kihozta döntetlenre az első harminc percet (13-13). A folytatásban is nagy csata dúlt a pályán és ismét inkább a hazaiaknál volt az előny, Szöllősi-Zácsik Szandra találatával bő tíz perccel a vég előtt először volt négy gól a különbség (21-17). Az utolsó perceket is Elek Gábor tanítványai bírták jobban, a különbség egyre jobban hízott, öt perccel a vége előtt már hét volt közte (26-19). Innen még kozmetikáztak a vendégek, de az esztergomiak sikerét nem fenyegette veszély. A MOL Esztergom 5-0-2-es mérleggel 4. a tabellán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu