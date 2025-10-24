50 perce
Parázs mérkőzés előtt Elek Gábor lányai – a MOL Esztergom a Mosonmagyaróvárt látja vendégül
Forró hangulat várható a Suzuki Arénában. A MOL Esztergom az egyik legfőbb rivális Motherson Mosonmagyaróvári KC-t látja vendégül. Elek Gábor csapatának egyértelmű célja a győzelem, de kiderül, hogy ki a párharc esélyese.
Kulcsfontosságú rangadóra kerül sor az esztergomi Suzuki Aréna falai között. Elek Gábor vezetőedző lányai a Mosonmagyaróvárt látják vendégül a K&H Női Liga 6. fordulójában. A két csapat mindig parázs meccseket játszik egymás ellen, a MOL Esztergom jelenlegi formája pedig mutatja, hogy miért tűzte ki célul az Európa-liga főtábláját a szezon elején.
A MOL Esztergom nagy célokkal vágott neki a szezonnak
Az esztergomi lányok kézilabdacsapata komoly tervekkel vágott neki az NB I 2025/2026-os szezonjának. Elek Gábor az idény elején megjegyezte, hogy sok munka vár rájuk, de elvárás az Európa-liga főtáblája. Ellenfelük a Katine Lundét és Andrea Lekicset is soraiban tudó szerb bajnok Crvena zvezda lesz.
A bajnokság sajnos nem indult túl jól a MOL Esztergom számára: egy előrehozott fordulóban rögtön a Magyar Kupa-győztes Fradival találkozott. Elek Gábor korábbi együttese 36–26–ra győzött az Esztergom ellen, de a tréner szerint ez is a felkészülés része volt.
A tréner a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmesélte, hogy egy idei bronzéremmel is maximálisan elégedett lenne, de hosszú még a szezon.
A Motherson Mosonmagyaróvári KC már a főtáblán
A mosonmagyaróvári lányok döcögősen kezdték a bajnokságot, de a nemzetközi porondon jobban alakultak a dolgok. A görög O.F.N. Ionias elleni párharc mindkét mérkőzését magabiztosan nyerte meg Dragan Adzic együttese. A kispadokon is nagy csata várható az Esztergom–Mosonmagyaróvár meccsen, ugyanis Elek Gábor és a montenegrói szakember is híres temperamentumáról
Ki az esélyesebb?
Legutóbb megvizsgáltuk a két csapat egymás elleni mérkőzéseit is az utóbbi szezonból a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) oldaláról, illetve a jelenlegi formájukat. Ezek alapján a MOL Esztergom bizonyult a párharc esélyesének, de a valódi győztes csak szombat este hagyhatja el a parkettát.
Presztízscsata a Suzuki Arénában – jön a MOL Esztergom–Mosonmagyaróvár kézi rangadó
MOL Esztergom - Motherson Mosonmagyaróvári KC
10.25. Szombat 17:30
Kapunyitás: 16:00
Suzuki Aréna, Esztergom
Élő közvetítés: M4 Sport +
A K&H Női Liga tabellája:
|Csapat
|M
|GY
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|Győri Audi ETO KC
|6
|6
|0
|0
|213
|136
|77
|12
|2.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|7
|6
|0
|1
|232
|165
|67
|12
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|6
|6
|0
|0
|193
|136
|57
|12
|4.
|MOL Esztergom
|6
|4
|0
|2
|203
|180
|23
|8
|5.
|Alba Fehérvár KC
|5
|4
|0
|1
|129
|122
|7
|8
|6.
|Vác
|5
|3
|0
|2
|142
|137
|5
|6
|7.
|Vasas SC
|5
|2
|1
|2
|139
|152
|-13
|5
|8.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|5
|2
|0
|3
|140
|131
|9
|4
|9.
|NEKA
|6
|2
|0
|4
|146
|183
|-37
|4
|10.
|Szombathelyi KKA
|5
|1
|1
|3
|133
|156
|-23
|3
|11.
|Kisvárda Master Good SE
|5
|1
|0
|4
|128
|144
|-16
|2
|12.
|DKKA
|5
|0
|1
|4
|133
|160
|-27
|1
|13.
|Moyra-Budaörs Handball
|6
|0
|1
|5
|133
|189
|-56
|1
|14.
|Kozármisleny KA
|6
|0
|0
|6
|140
|213
|-73
|0