Parázs mérkőzés előtt Elek Gábor lányai – a MOL Esztergom a Mosonmagyaróvárt látja vendégül

Kulcsfontosságú rangadóra kerül sor az esztergomi Suzuki Aréna falai között. Elek Gábor vezetőedző lányai a Mosonmagyaróvárt látják vendégül a K&H Női Liga 6. fordulójában. A két csapat mindig parázs meccseket játszik egymás ellen, a MOL Esztergom jelenlegi formája pedig mutatja, hogy miért tűzte ki célul az Európa-liga főtábláját a szezon elején.

A MOL Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor komoly kihívás elé néz

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Esztergom nagy célokkal vágott neki a szezonnak

Az esztergomi lányok kézilabdacsapata komoly tervekkel vágott neki az NB I 2025/2026-os szezonjának. Elek Gábor az idény elején megjegyezte, hogy sok munka vár rájuk, de elvárás az Európa-liga főtáblája. Ellenfelük a Katine Lundét és Andrea Lekicset is soraiban tudó szerb bajnok Crvena zvezda lesz.

A bajnokság sajnos nem indult túl jól a MOL Esztergom számára: egy előrehozott fordulóban rögtön a Magyar Kupa-győztes Fradival találkozott. Elek Gábor korábbi együttese 36–26–ra győzött az Esztergom ellen, de a tréner szerint ez is a felkészülés része volt.

A tréner a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmesélte, hogy egy idei bronzéremmel is maximálisan elégedett lenne, de hosszú még a szezon.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC már a főtáblán

A mosonmagyaróvári lányok döcögősen kezdték a bajnokságot, de a nemzetközi porondon jobban alakultak a dolgok. A görög O.F.N. Ionias elleni párharc mindkét mérkőzését magabiztosan nyerte meg Dragan Adzic együttese. A kispadokon is nagy csata várható az Esztergom–Mosonmagyaróvár meccsen, ugyanis Elek Gábor és a montenegrói szakember is híres temperamentumáról

Ki az esélyesebb?

Legutóbb megvizsgáltuk a két csapat egymás elleni mérkőzéseit is az utóbbi szezonból a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) oldaláról, illetve a jelenlegi formájukat. Ezek alapján a MOL Esztergom bizonyult a párharc esélyesének, de a valódi győztes csak szombat este hagyhatja el a parkettát.