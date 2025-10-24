október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Parázs mérkőzés előtt Elek Gábor lányai – a MOL Esztergom a Mosonmagyaróvárt látja vendégül

Címkék#Suzuki Aréna#MOL Esztergom Kézilabda#Mosonmagyaróvári KC SE#kézilabda#Elek Gábor

Forró hangulat várható a Suzuki Arénában. A MOL Esztergom az egyik legfőbb rivális Motherson Mosonmagyaróvári KC-t látja vendégül. Elek Gábor csapatának egyértelmű célja a győzelem, de kiderül, hogy ki a párharc esélyese.

Szabó Bence

Kulcsfontosságú rangadóra kerül sor az esztergomi Suzuki Aréna falai között. Elek Gábor vezetőedző lányai a Mosonmagyaróvárt látják vendégül a K&H Női Liga 6. fordulójában. A két csapat mindig parázs meccseket játszik egymás ellen, a MOL Esztergom jelenlegi formája pedig mutatja, hogy miért tűzte ki célul az Európa-liga főtábláját a szezon elején.

A MOL Esztergom edzője: Elek Gábor szeme előtt csak a győzelem lebeg.
A MOL Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor komoly kihívás elé néz
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Esztergom nagy célokkal vágott neki a szezonnak

Az esztergomi lányok kézilabdacsapata komoly tervekkel vágott neki az NB I 2025/2026-os szezonjának. Elek Gábor az idény elején megjegyezte, hogy sok munka vár rájuk, de elvárás az Európa-liga főtáblája. Ellenfelük a Katine Lundét és Andrea Lekicset is soraiban tudó szerb bajnok Crvena zvezda lesz.

A bajnokság sajnos nem indult túl jól a MOL Esztergom számára: egy előrehozott fordulóban rögtön a Magyar Kupa-győztes Fradival találkozott. Elek Gábor korábbi együttese 36–26–ra győzött az Esztergom ellen, de a tréner szerint ez is a felkészülés része volt. 

A tréner a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmesélte, hogy egy idei bronzéremmel is maximálisan elégedett lenne, de hosszú még a szezon.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC már a főtáblán

A mosonmagyaróvári lányok döcögősen kezdték a bajnokságot, de a nemzetközi porondon jobban alakultak a dolgok. A görög O.F.N. Ionias elleni párharc mindkét mérkőzését magabiztosan nyerte meg Dragan Adzic együttese. A kispadokon is nagy csata várható az Esztergom–Mosonmagyaróvár meccsen, ugyanis Elek Gábor és a montenegrói szakember is híres temperamentumáról

Ki az esélyesebb?

Legutóbb megvizsgáltuk a két csapat egymás elleni mérkőzéseit is az utóbbi szezonból a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) oldaláról, illetve a jelenlegi formájukat. Ezek alapján a MOL Esztergom bizonyult a párharc esélyesének, de a valódi győztes csak szombat este hagyhatja el a parkettát.

MOL Esztergom - Motherson Mosonmagyaróvári KC

10.25. Szombat  17:30

Kapunyitás: 16:00

Suzuki Aréna, Esztergom

Élő közvetítés: M4 Sport +

A K&H Női Liga tabellája:

 CsapatMGYDVLGKGGKP 
1.Győri Audi ETO KC66002131367712 
2.FTC-Rail Cargo Hungaria76012321656712 
3.DVSC SCHAEFFLER66001931365712 
4.MOL Esztergom6402203180238 
5.Alba Fehérvár KC540112912278 
6.Vác530214213756 
7.Vasas SC5212139152-135 
8.Motherson Mosonmagyaróvári KC520314013194 
9.NEKA6204146183-374 
10.Szombathelyi KKA5113133156-233 
11.Kisvárda Master Good SE5104128144-162 
12.DKKA5014133160-271 
13.Moyra-Budaörs Handball6015133189-561 
14.Kozármisleny KA6006140213-730 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu