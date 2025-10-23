Presztízscsata a Suzuki Arénában – jön a MOL Esztergom–Mosonmagyaróvár kézi rangadó

Forró hangulat várható a női kézilabda NB I.-ben az esztergomi Suzuki Arénában. A MOL Esztergom csapata a Motherson Mosonmagyaróvári KC (MKC) együttesét fogadja, ez a párosítás pedig az előző években is parázs meccseket hozott.

Fontos győzelem kapujában a MOL Esztergom

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ki nyeri a MOL Esztergom-Mosonmagyaróvár rangadót?

A két klub rivalizálása már a tavalyi szezonban is kicsúcsosodott, hiszen szoros mérkőzéseket vívtak egymással. Az Esztergom a tavalyi, 2024/2025-ös szezont a harmadik helyen zárta, míg az óvári gárda 16 ponttal lemaradva csak az ötödik helyen végzett.

Elek Gábor vezetőedző tanítványai az előző idényben kétszer is felülmúltak riválisukat: az MKC otthonában 32-31–re győztek, míg hazai környezetben 35–30–ra diadalmaskodtak. Az esztergomi játékosok egyénileg is kiemelkedtek a mezőnyből az elmúlt évben. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) statisztikái alapján Faragó Lea a góllövőlista második helyéig jutott 183 találattal, a kapuban pedig Herczegh Lili Mónika hárította a legtöbbet. A kézilabda kapus 280 védett lövéssel és 34 %-os védési hatékonysággal a legjobbnak bizonyult.

Az előző szezon egymás elleni eredményei:

2024/2025, NB I. Női, 11. forduló: Motherson Mosonmagyaróvári KC–MOL Esztergom 31–32

2024/2025, NB I. Női, 24. forduló: MOL Esztergom–Mosonmagyaróvári KC 35–30

Mi várható az előzmények alapján?

Az idei szezonkezdés egyik csapat számára sem alakult a legjobban: mindketten nagy arányú vereséget szenvedtek az FTC együttesétől. Az esztergomi együttes egy meccsel többet játszott, az utóbbi két találkozóján a NEKA-t és a Szombathelyt is simán felülmúlták.