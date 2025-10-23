1 órája
Presztízscsata a Suzuki Arénában – jön a MOL Esztergom–Mosonmagyaróvár kézi rangadó
Éhesek a sikerre Elek Gábor lányai. A MOL Esztergom legutóbbi két mérkőzését megnyerte, most azonban az örök rivális Mosonmagyaróvár csapatával találkozik. Mutatjuk az eddigi egymás elleni eredményeket és megnézzük, ki az esélyesebb a győzelemre.
Forró hangulat várható a női kézilabda NB I.-ben az esztergomi Suzuki Arénában. A MOL Esztergom csapata a Motherson Mosonmagyaróvári KC (MKC) együttesét fogadja, ez a párosítás pedig az előző években is parázs meccseket hozott.
Ki nyeri a MOL Esztergom-Mosonmagyaróvár rangadót?
A két klub rivalizálása már a tavalyi szezonban is kicsúcsosodott, hiszen szoros mérkőzéseket vívtak egymással. Az Esztergom a tavalyi, 2024/2025-ös szezont a harmadik helyen zárta, míg az óvári gárda 16 ponttal lemaradva csak az ötödik helyen végzett.
Elek Gábor vezetőedző tanítványai az előző idényben kétszer is felülmúltak riválisukat: az MKC otthonában 32-31–re győztek, míg hazai környezetben 35–30–ra diadalmaskodtak. Az esztergomi játékosok egyénileg is kiemelkedtek a mezőnyből az elmúlt évben. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) statisztikái alapján Faragó Lea a góllövőlista második helyéig jutott 183 találattal, a kapuban pedig Herczegh Lili Mónika hárította a legtöbbet. A kézilabda kapus 280 védett lövéssel és 34 %-os védési hatékonysággal a legjobbnak bizonyult.
Az előző szezon egymás elleni eredményei:
- 2024/2025, NB I. Női, 11. forduló: Motherson Mosonmagyaróvári KC–MOL Esztergom 31–32
- 2024/2025, NB I. Női, 24. forduló: MOL Esztergom–Mosonmagyaróvári KC 35–30
Mi várható az előzmények alapján?
Az idei szezonkezdés egyik csapat számára sem alakult a legjobban: mindketten nagy arányú vereséget szenvedtek az FTC együttesétől. Az esztergomi együttes egy meccsel többet játszott, az utóbbi két találkozóján a NEKA-t és a Szombathelyt is simán felülmúlták.
A hajrában törte meg a Szombathely ellenállását a MOL Esztergom
A Mosonmagyaróvár a 4. fordulóban meglepetésre kikapott az Alba Fehérvártól, de a következő mérkőzésükön győzni tudtak a Vasas otthonában. A vendégek csapatát az idei szezontól az a Dragan Adzic irányítja, aki már többször is nyert Bajnokok Ligáját a Podgoricával, a montenegrói női kézilabda válogatott pedig Európa-bajnokságot nyert a keze alatt.
Elmondható tehát, hogy szokásosan kiélezett csata várható, mind a pályán, mind pedig a kispadokon. Jelenlegi formáját tekintve a MOL Esztergom lehet esélyesebb a győzelemre, a parkettán azonban bármi megtörténhet.
MOL Esztergom - Motherson Mosonmagyaróvári KC
10.25. Szombat 17:30
Kapunyitás: 16:00
Suzuki Aréna, Esztergom
Élő közvetítés: M4 Sport +
A K&H Női Liga tabellája:
|Csapat
|M
|GY
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|Győri Audi ETO KC
|5
|5
|0
|0
|174
|110
|64
|10
|2.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|6
|5
|0
|1
|188
|136
|52
|10
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|5
|5
|0
|0
|157
|119
|38
|10
|4.
|MOL Esztergom
|6
|4
|0
|2
|203
|180
|23
|8
|5.
|Alba Fehérvár KC
|5
|4
|0
|1
|129
|122
|7
|8
|6.
|Vác
|5
|3
|0
|2
|142
|137
|5
|6
|7.
|Vasas SC
|5
|2
|1
|2
|139
|152
|-13
|5
|8.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|5
|2
|0
|3
|140
|131
|9
|4
|9.
|NEKA
|5
|2
|0
|3
|129
|147
|-18
|4
|10.
|Szombathelyi KKA
|5
|1
|1
|3
|133
|156
|-23
|3
|11.
|Kisvárda Master Good SE
|5
|1
|0
|4
|128
|144
|-16
|2
|12.
|DKKA
|5
|0
|1
|4
|133
|160
|-27
|1
|13.
|Moyra-Budaörs Handball
|5
|0
|1
|4
|107
|150
|-43
|1
|14.
|Kozármisleny KA
|5
|0
|0
|5
|111
|169
|-58
|0