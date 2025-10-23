október 23., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Presztízscsata a Suzuki Arénában – jön a MOL Esztergom–Mosonmagyaróvár kézi rangadó

Éhesek a sikerre Elek Gábor lányai. A MOL Esztergom legutóbbi két mérkőzését megnyerte, most azonban az örök rivális Mosonmagyaróvár csapatával találkozik. Mutatjuk az eddigi egymás elleni eredményeket és megnézzük, ki az esélyesebb a győzelemre.

Szabó Bence

Forró hangulat várható a női kézilabda NB I.-ben az esztergomi Suzuki Arénában. A MOL Esztergom csapata a Motherson Mosonmagyaróvári KC (MKC) együttesét fogadja, ez a párosítás pedig az előző években is parázs meccseket hozott.

A MOL Esztergom női kézilabda csapata kemény rangadó előtt.
Fontos győzelem kapujában a MOL Esztergom
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Ki nyeri a MOL Esztergom-Mosonmagyaróvár rangadót?

A két klub rivalizálása már a tavalyi szezonban is kicsúcsosodott, hiszen szoros mérkőzéseket vívtak egymással. Az Esztergom a tavalyi, 2024/2025-ös szezont a harmadik helyen zárta, míg az óvári gárda 16 ponttal lemaradva csak az ötödik helyen végzett.

Elek Gábor vezetőedző tanítványai az előző idényben kétszer is felülmúltak riválisukat: az MKC otthonában 32-31–re győztek, míg hazai környezetben 35–30–ra diadalmaskodtak. Az esztergomi játékosok egyénileg is kiemelkedtek a mezőnyből az elmúlt évben. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) statisztikái alapján Faragó Lea a góllövőlista második helyéig jutott 183 találattal, a kapuban pedig Herczegh Lili Mónika hárította a legtöbbet. A kézilabda kapus 280 védett lövéssel és 34 %-os védési hatékonysággal a legjobbnak bizonyult.

Az előző szezon egymás elleni eredményei:

  • 2024/2025, NB I. Női, 11. forduló: Motherson Mosonmagyaróvári KC–MOL Esztergom 31–32
  • 2024/2025, NB I. Női, 24. forduló: MOL Esztergom–Mosonmagyaróvári KC 35–30

Mi várható az előzmények alapján?

Az idei szezonkezdés egyik csapat számára sem alakult a legjobban: mindketten nagy arányú vereséget szenvedtek az FTC együttesétől. Az esztergomi együttes egy meccsel többet játszott, az utóbbi két találkozóján a NEKA-t és a Szombathelyt is simán felülmúlták.

A Mosonmagyaróvár a 4. fordulóban meglepetésre kikapott az Alba Fehérvártól, de a következő mérkőzésükön győzni tudtak a Vasas otthonában. A vendégek csapatát az idei szezontól az a Dragan Adzic irányítja, aki már többször is nyert Bajnokok Ligáját a Podgoricával, a montenegrói női kézilabda válogatott pedig Európa-bajnokságot nyert a keze alatt.

Elmondható tehát, hogy szokásosan kiélezett csata várható, mind a pályán, mind pedig a kispadokon. Jelenlegi formáját tekintve a MOL Esztergom lehet esélyesebb a győzelemre, a parkettán azonban bármi megtörténhet.

MOL Esztergom - Motherson Mosonmagyaróvári KC 

10.25. Szombat  17:30

Kapunyitás: 16:00

Suzuki Aréna, Esztergom

Élő közvetítés: M4 Sport +


A K&H Női Liga tabellája:

 CsapatMGYDVLGKGGKP 
1.Győri Audi ETO KC55001741106410 
2.FTC-Rail Cargo Hungaria65011881365210 
3.DVSC SCHAEFFLER55001571193810 
4.MOL Esztergom6402203180238 
5.Alba Fehérvár KC540112912278 
6.Vác530214213756 
7.Vasas SC5212139152-135 
8.Motherson Mosonmagyaróvári KC520314013194 
9.NEKA5203129147-184 
10.Szombathelyi KKA5113133156-233 
11.Kisvárda Master Good SE5104128144-162 
12.DKKA5014133160-271 
13.Moyra-Budaörs Handball5014107150-431 
14.Kozármisleny KA5005111169-580 


 

