A hajrában törte meg a Szombathely ellenállását a MOL Esztergom

A NEKA elleni idegenbeli győzelem után ezúttal a Szombathelyt fogadta a MOL Esztergom az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban. Nem kezdte jól a meccset a házigazda, a vendégcsapat az ellenállhatatlanul játszó Pődör Rebeka vezetésével folyamamtosan magánál tartotta az előnyt. Az első félidő végén valamelyest feljavult a házigazda védekezése, amely ezt kihasználva háromgólos előnnyel térhetett a nagyszünetre.

Varga Emília a MOL Esztergom összes hétméteresét értékesítette

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Esztergom a hajrában alakított ki nagyobb előnyt



A második félidőben Kovács Anett vezetésével állandósította 3-5 gól körüli előnyét a MOL Esztergom, amely a hajrában tudta megtörni a Szombathely ellenállását és végül magabiztos győzelmet aratott. Az Esztergom a negyedik helyen áll a bajnokságban.

Kézilabda, NB I., női, 5. forduló MOL Esztergom–Szombathelyi KKA 36–29 (18–15) Esztergom, Suzuki Aréna, 800 néző, vezette: Hargitai G., Markó G. I. Esztergom: Bukovszky – Kovács 5, Ballai B. 4, Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 1, Faragó 7, Schatzl 4. Csere: Herczeg (kapus), Majoros , Varga E. 6/6, Horváth, Jacques 4, Teplán, Hajtai 3, Szmolek, Ballai A. Vezetőedző: Elek Gábor. Szombathely: Almeida – Szemes 1, Pődör B. 3, Pásztor 4, Ivancok-Soltic 4, Pődör R. 13/7, Sallai. Csere: Szimics (kapus), Dzsatevszka 2, Varga N., Kiprijanovszka, Szeberényi, Smetková 2. Vezetőedző: Gyurka János. Hétméteresek: 6/6, illetve 7/7. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2–3, 12. p.: 7–9, 18. p.: 9–11, 25. p.: 15–13, 36. p.: 21–16, 45. p.: 24–20, 53. p.: 30–27.

Elek Gábor: – Úgy kezdtünk, ahogy egy ilyen találkozót nem lehet. Elsősorban védekezésben követtünk el olyan hibákat, amelyeket előzetesen megfogadtunk, hogy nem tesszük meg. A végjátékban kiütközött, hogy több minőségi cserénk van, érvényre juttattuk erőbeli fölényünket.

Gyurka János: – Dinamikusan, taktikusan és jól játszott az Esztergom. Az első félidőben megfelelő tempóban és fegyelmezetten kézilabdáztunk. A szünet után megtorpantunk, a végjátékra elfáradtunk fizikailag és mentálisan is, könnyű gólokat kaptunk. Sajnálom, hogy a hajrára nyílt ki az olló.