Érvényesült a papírforma, simán nyert a MOL Esztergom

A balatonbogláriak az alsóházban szerénykedtek a forduló előtt, három meccsükből kettőt is elveszítettek, egyet megnyertek, így a vendégcsapat esélyesnek számított. Szerencsére erre nem is cáfolt rá egyik csapat sem. A MOL Esztergom KC hamar ellépett 4-1-re, ám a NEKA nem hagyta magát, zárkózott, mi több, az első félidő hajrájához közeledve egyenlített is (9-9). A hazaiak már a vezetést is átvették az utolsó percekre, innen fordított az Esztergom (13-14).

Noha nem volt könnyű az első félidő, végül simán nyert a MOL Esztergom KC

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Folyamatosan lépett el ellenfelétől a MOL Esztergom KC

A második játékrészben aztán folyamatosan lépett el riválisától a vendéggárda és a végén már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést. A MOL Esztergom KC 36-26-ra győzött és ezzel 3-0-2-es mérleggel áll a táblázaton. A vendégek legeredményesebb játékosa a 7 találatig jutó Schatzl Natalie volt. Következhet a Szombathely hazai környezetben, szombaton 16 órától.