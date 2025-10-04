október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Érvényesült a papírforma, simán nyert a MOL Esztergom

Címkék#vendégcsapat#NEKA#MOL Esztergom KC#kézilabda#papírforma

Nem okozott gondot a NEKA Faragó Leáéknak szombat délután. A MOL Esztergom KC simán nyert 36-26-ra riválisa ellen a női kézilabda élvonal 4. fordulójában.

Várvizi Tamás

A balatonbogláriak az alsóházban szerénykedtek a forduló előtt, három meccsükből kettőt is elveszítettek, egyet megnyertek, így a vendégcsapat esélyesnek számított. Szerencsére erre nem is cáfolt rá egyik csapat sem. A MOL Esztergom KC hamar ellépett 4-1-re, ám a NEKA nem hagyta magát, zárkózott, mi több, az első félidő hajrájához közeledve egyenlített is (9-9). A hazaiak már a vezetést is átvették az utolsó percekre, innen fordított az Esztergom (13-14).

nyert a mol esztergom kc
Noha nem volt könnyű az első félidő, végül simán nyert a MOL Esztergom KC
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Folyamatosan lépett el ellenfelétől a MOL Esztergom KC

A második játékrészben aztán folyamatosan lépett el riválisától a vendéggárda és a végén már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést. A MOL Esztergom KC 36-26-ra győzött és ezzel 3-0-2-es mérleggel áll a táblázaton. A vendégek legeredményesebb játékosa a 7 találatig jutó Schatzl Natalie volt. Következhet a Szombathely hazai környezetben, szombaton 16 órától.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu