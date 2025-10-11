MOL Esztergom KC: újabb autók támogatásként a Magyar Suzukitól

Újabb autókkal járul hozzá az esztergomi kézilabda sikerességéhez a Magyar Suzuki Zrt. Az autókat Krisztián Róbert a magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese adta át, a MOL Esztergom KC részére.

Újabb autókkal támogatta a Suzuki a MOL Esztergom KC csapatát

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Partnerség a MOL Esztergom KC csapatával

A Magyar Suzuki Zrt. immár két éve támogatja az esztergomi kézilabda klubot. Az esztergomi csapat az NBI-ben bronzérmet szerzett, ezzel az újoncként nyújtott kiemelkedő teljesítménnyel kivívta az EHF-Európa Liga indulás jogát. A Magyar Suzuki Zrt. sajtóközleményben jelentette be:

a vállalat az együttműködés keretein belül további két Suzuki Across-szal bővítette a csapat flottáját, támogatva a csapat működését és felkészülését.

Az autókat az esztergomi csapat vezetőedzője, Elek Gábor és a klub ügyvezetője, Ligeti András vette át, a Suzuki Arénánál.

A csapat idei szereplése

A MOL Esztergom csapata a bajnokság idei kiírásában 5 mérkőzésből hármat megnyert. A listavezető Ferencváros és a Debrecen ellen szenvedett csupán vereséget. A tavalyi remek újonc bemutatkozásnak köszönhetően indulhatnak az Európa Liga 2025-2026-os kiírásában. Az európai porondon november 8-án kezdi meg szereplését az esztergomi csapat. Hazai pályán a szerb Crvena Zvezda csapata ellen.

Suzuki Aréna

A Suzuki Arénát 2023-ban adták át elsősorban az esztergomi kézilabdások részére. Az arénát már 1000 fő fölé bővítették, az esztergomi csapat kiemelkedő szereplésének köszönhetően.