2 órája
MOL Esztergom KC: újabb autók támogatásként a Magyar Suzukitól
Az esztergomi kézilabda csapat sikereihez újabb támogatás járult. A MOL Esztergom KC együttműködése tovább bővült.
Újabb autókkal járul hozzá az esztergomi kézilabda sikerességéhez a Magyar Suzuki Zrt. Az autókat Krisztián Róbert a magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese adta át, a MOL Esztergom KC részére.
Partnerség a MOL Esztergom KC csapatával
A Magyar Suzuki Zrt. immár két éve támogatja az esztergomi kézilabda klubot. Az esztergomi csapat az NBI-ben bronzérmet szerzett, ezzel az újoncként nyújtott kiemelkedő teljesítménnyel kivívta az EHF-Európa Liga indulás jogát. A Magyar Suzuki Zrt. sajtóközleményben jelentette be:
a vállalat az együttműködés keretein belül további két Suzuki Across-szal bővítette a csapat flottáját, támogatva a csapat működését és felkészülését.
Az autókat az esztergomi csapat vezetőedzője, Elek Gábor és a klub ügyvezetője, Ligeti András vette át, a Suzuki Arénánál.
A csapat idei szereplése
A MOL Esztergom csapata a bajnokság idei kiírásában 5 mérkőzésből hármat megnyert. A listavezető Ferencváros és a Debrecen ellen szenvedett csupán vereséget. A tavalyi remek újonc bemutatkozásnak köszönhetően indulhatnak az Európa Liga 2025-2026-os kiírásában. Az európai porondon november 8-án kezdi meg szereplését az esztergomi csapat. Hazai pályán a szerb Crvena Zvezda csapata ellen.
Suzuki Aréna
A Suzuki Arénát 2023-ban adták át elsősorban az esztergomi kézilabdások részére. Az arénát már 1000 fő fölé bővítették, az esztergomi csapat kiemelkedő szereplésének köszönhetően.
