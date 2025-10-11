október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

MOL Esztergom KC: újabb autók támogatásként a Magyar Suzukitól

Címkék#Suzuki#NBI#MOL Esztergom KC#csapat#győzelem#autó

Az esztergomi kézilabda csapat sikereihez újabb támogatás járult. A MOL Esztergom KC együttműködése tovább bővült.

Bátorfi Tamás

Újabb autókkal járul hozzá az esztergomi kézilabda sikerességéhez a Magyar Suzuki Zrt. Az autókat Krisztián Róbert a magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese adta át, a MOL Esztergom KC részére.

A Magyar Suzuki Zrt. két új Acrossal támogatta a MOL Esztergom KC csapatát
Újabb autókkal támogatta a Suzuki a MOL Esztergom KC csapatát
Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Partnerség a MOL Esztergom KC csapatával

A Magyar Suzuki Zrt. immár két éve támogatja az esztergomi kézilabda klubot. Az esztergomi csapat az NBI-ben bronzérmet szerzett, ezzel az újoncként nyújtott kiemelkedő teljesítménnyel kivívta az EHF-Európa Liga indulás jogát. A Magyar Suzuki Zrt. sajtóközleményben jelentette be: 

a vállalat az együttműködés keretein belül további két Suzuki Across-szal bővítette a csapat flottáját, támogatva a csapat működését és felkészülését.

Az autókat az esztergomi csapat vezetőedzője, Elek Gábor és a klub ügyvezetője, Ligeti András vette át, a Suzuki Arénánál.

A csapat idei szereplése

A MOL Esztergom csapata a bajnokság idei kiírásában 5 mérkőzésből hármat megnyert. A listavezető Ferencváros és a Debrecen ellen szenvedett csupán vereséget. A tavalyi remek újonc bemutatkozásnak köszönhetően indulhatnak az Európa Liga 2025-2026-os kiírásában. Az európai porondon november 8-án kezdi meg szereplését az esztergomi csapat. Hazai pályán a szerb Crvena Zvezda csapata ellen.

Suzuki Aréna

A Suzuki Arénát 2023-ban adták át elsősorban az esztergomi kézilabdások részére. Az arénát már 1000 fő fölé bővítették, az esztergomi csapat kiemelkedő szereplésének köszönhetően.

 

A papírforma szerint, sima győzelem 

Az Esztergom csapata a papírforma alapján győzedelmeskedett a NEKA ellen. A női kézilabda NBI 4. fordulójában sima győzelmet aratott a MOL Esztergom csapata.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu