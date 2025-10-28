1 órája
Videón a MOL Esztergom hétvégi sikere – hihetetlen mekkora gólokat dobtak Elek Gáborék
Elek Gábor tanítványai elképesztő kitartással bizonyítottak a rangadón. A Mosonmagyaróvári KC az első félidő végén még vezetett, de a MOL Esztergom a szünet után nem hagyott esélyt az ellenfelének. A klub most videóban mutatta meg a meccs kulcspillanatait.
Parázs hangulat várta a szurkolókat október 25-én az esztergomi Suzuki Arénában. A MOL Esztergom egyik legfőbb riválisát, a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t fogadta a rangadón. A kézilabda csapat Facebook-oldalán rövid videójában foglalta össze a találkozót.
Szoros első félidő után, sima győzelem
A mérkőzés első félideje szoros küzdelmet hozott. Hiába játszott fölényben a hazai gárda, az Esztergom 13–13-as döntetlennel zárta a játékrészt. A fordulás után Elek Gábor vezetőedző együttese fokozatosan átvette az irányítást, Szöllősi-Zácsik Szandra góljával tíz perccel a vége előtt már négy volt közte. A hajrában tovább nőtt a különbség, így a MOL Esztergom 26–21 győzött a Mosonmagyaróvár ellen a női kézilabda NB I 6. fordulójában.
Videón a rangadó összefoglalója:
Az esztergomi lányok ezzel a győzelemmel a K&H Női Liga tabelláján a negyedik helyet foglalják el.
A csapathoz kapcsolódó hír, hogy az egyik kulcsjátékossal, a balátlövő Faragó Leával szerződést hosszabbított a klubvezetés.
Mik a következő célok a MOL Esztergomnál?
A MOL Esztergom csapata komoly célokat tűzött ki maga elé a 2025/2026-os idényre: Elek Gábor vezetőedző az Európa-liga főtábláját nevezte meg elvárásként. A nemzetközi kupaszereplés felé vezető úton az esztergomiakra igazi kihívás vár, hiszen a következő ellenfelük a sztárokkal, köztük Katrine Lundéval és Andrea Lekiccsel felálló szerb bajnok, a Crvena zvezda lesz november 8-án és 15-én.
A Suzuki Aréna bővítése is fontos volt az Európa-ligára
Korábban beszámoltunk róla, hogy a MOL Esztergom otthonául szolgáló Suzuki Aréna felkészül a nemzetközi porondra. A kapacitásbővítés célja, hogy az EHF-előírásoknak megfelelően több néző fogadhasson.
A MOL Tatabánya KC nyerte a bányászrangadót
A férfi kézilabda NB I.-ben is sikeresen zárták a hétvégét. A Kék Tigrisek Komlón vendégszerepeltek, ahol szoros mérkőzésen tudták felülmúlni a hazai csapatot.