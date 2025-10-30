október 30., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Az út az EHF Európa-ligáig – hogyan jutott el idáig a MOL Esztergom csapata

Címkék#MOL Esztergom Kézilabda#NB I#Magyar Kézilabda Szövetség#Európa-liga

A magyar negyedosztályból 10 év alatt az európai porondra. A MOL Esztergom csapata nem kis történetet tudhat magáénak.

Bátorfi Tamás

A MOL Esztergom csapata pályára lép az EHF idei Európa-liga kiírásában. Elek Gábor vezetőedző történelme első európai szereplésére készítheti fel az esztergomi kézilabda csapatot. 

A MOL Esztergom csapata a 2025/26-os szezonban
K&H NŐI KÉZILABDA LIGA  I NB1  2025/2026-os idény MOL Esztergom csapata
Forrás: esztergomhandball.hu

A MOL Esztergom csapata a visszalépéstől Európáig

Esztergom városának volt már NB I-es női kézilabda csapata. Esztergomi KSE néven 2001-től szerepelt a női NB I-ben, majd 2005 februárjában visszalépett. Sokáig nem rendezhettek női kézilabda mérkőzést Esztergomban. A női kézilabda szakosztály 2015-ben alakult újra. Esztergomi Vitézek RAFC néven neveztek a magyar bajnokság negyedik osztályába, ahonnan 2017-ben a harmadik osztályba fel is jutottak. 

2023 a fejlődés éve

  • Ez év februárjában adták át a klub új otthonát, a Suzuki Arénát. 
  • Ugyanebben az esztendőben jelentették be Elek Gábor érkezését, aki a Ferencváros kispadját hagyta ott 15 év után.  
  • A harmadosztályban második helyen végeztek az esztergomi lányok, következő szezonban mégis a másodosztályban találhatták magukat. A Siófok KC anyagi problémák miatt nem tudott elindulni az NB I-ben, így a Magyar Kézilabda Szövetség az Esztergomnak engedélyezte a feljutást.

2023/24-ben a második helyen végeztek az NB I/B-ben, ami feljutást ért az élvonalba, az NB I-be. 2024-ben a csapat új főszponzort szerzett a MOL személyében és ettől kezdve MOL Esztergom néven szerepel.

2024-ben Elek Gábor a MOL Campusban tartott sajtótájékoztatón így fogalmazott:

 Úgy sikerült ezt a csapatot megerősítenünk, hogy jó eséllyel bent tudunk maradni az első osztályban. Hogy magunk között miről álmodozunk, az maradjon a mi titkunk.

Nem tudhatjuk, Elek Gábor vezetőedző akkor mire gondolhatott, azonban egy biztos: az első NB I.-es szezonban sikerült a harmadik hely megszerzése. Az újonc együttes ezzel kiharcolta az Európa-liga részvételt. Elek Gábor tanítványai az esztergomi klub első európai kupa mérkőzésén szerepelhetnek. Schatzl Natalie és csapattársai nem kisebb névvel, mint Katrine Lundeval, a világklasszis kapussal találhatják magukat szemben rögtön az első mérkőzésükön. Az Európa-liga selejtezőjében a Crvena Zvezda együttese ellen harcolhatják ki az esztergomi kézisek a csoportkörben való részvételt.

 

