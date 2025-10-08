Elhunyt Mezey György volt szövetségi kapitány, akivel utoljára jutott ki a férfi foci-válogatott a vb-re

Az MLSZ közleménye szerint Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Ugyanakkor általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt, például, a ma már az iskola nevét is viselő Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József is. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Fotó: MTI/Németh Ferenc / Forrás: MTI/Németh Ferenc

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával a bajnoki bronzérmet. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt.

NÉVJEGY

Mezey György

Született: 1941. szeptember 7., Topolya

Elhunyt: 2025. október 8., Kápolnásnyék

Klubjai játékosként: TFSE (1961–1965), Budafok (1965–1966), Keszthelyi Haladás (1966–1967), Budafok (1967), MTK (1968–1969), Bp. Spartacus (1969–1971)

Klubjai edzőként: Bp. Spartacus (1969–1971, játékos-edző), BVSC (1971–1977), MTK-VM (1977–1980), magyar válogatott (1980–1983, másodedző, 1983–1986, szövetségi kapitány), kuvaiti válogatott (1986–1987), Al-Jármúk (kuvaiti, 1987–1988), magyar válogatott (1988), Hangö (finn, 1989), Videoton (1990), Bp. Honvéd, illetve Kispest-Honvéd (1990–1992), Al-Tadámon (kuvaiti, 1992–1993), BVSC (1997–1998), Vasas (2000–2001), Újpest (2003–2004), Videoton (2009–2011)

Sikerei: magyar bajnok (Bp. Honvéd 1990–1991, Videoton 2010–11), vb-résztvevő (1986), mesteredző (1982)

Mezey György volt máig az utolsó edző, aki kivezette a válogatottat a világbajnokságra

1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, – amely idén volt 40 éve, és amelyben a tatabányai klublegenda, Kiprich József is alaposan kivette részét, hiszen az 1985. április 17-i, Ausztria elleni 3-0-ra megnyert vb-selejtezőn az első két gólt ő szerezte – illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.