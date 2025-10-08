29 perce
Elhunyt Mezey György volt szövetségi kapitány, akivel utoljára jutott ki a férfi foci-válogatott a vb-re
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) számolt be a szomorú hírről. Dr. Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya – aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – 84 éves korában hunyt el.
Az MLSZ közleménye szerint Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Ugyanakkor általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt, például, a ma már az iskola nevét is viselő Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József is. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.
Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával a bajnoki bronzérmet. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt.
NÉVJEGY
Mezey György
Született: 1941. szeptember 7., Topolya
Elhunyt: 2025. október 8., Kápolnásnyék
Klubjai játékosként: TFSE (1961–1965), Budafok (1965–1966), Keszthelyi Haladás (1966–1967), Budafok (1967), MTK (1968–1969), Bp. Spartacus (1969–1971)
Klubjai edzőként: Bp. Spartacus (1969–1971, játékos-edző), BVSC (1971–1977), MTK-VM (1977–1980), magyar válogatott (1980–1983, másodedző, 1983–1986, szövetségi kapitány), kuvaiti válogatott (1986–1987), Al-Jármúk (kuvaiti, 1987–1988), magyar válogatott (1988), Hangö (finn, 1989), Videoton (1990), Bp. Honvéd, illetve Kispest-Honvéd (1990–1992), Al-Tadámon (kuvaiti, 1992–1993), BVSC (1997–1998), Vasas (2000–2001), Újpest (2003–2004), Videoton (2009–2011)
Sikerei: magyar bajnok (Bp. Honvéd 1990–1991, Videoton 2010–11), vb-résztvevő (1986), mesteredző (1982)
Mezey György volt máig az utolsó edző, aki kivezette a válogatottat a világbajnokságra
1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, – amely idén volt 40 éve, és amelyben a tatabányai klublegenda, Kiprich József is alaposan kivette részét, hiszen az 1985. április 17-i, Ausztria elleni 3-0-ra megnyert vb-selejtezőn az első két gólt ő szerezte – illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.
40 éve történt: a magyar labdarúgó-válogatott kijutott a világbajnokságra!
És ha már '86-os világbajnokság. Kipu korábban mesélt a Kemma.hu-nak az ominózus esetről is a vb-ről, ahol megmérgezhették a csapatot. Mint elmondta, mikor nyolcvanhatban kimentek a világbajnokságra, négybe várták őket, ehhez képest az első mérkőzésen, az oroszok elleni meccs előtt már érezték, hogy valami gáz van, gáz is lett.
Nem jutottunk semmire, mi történhetett ott... Megitattak, megetettek velünk valamit... mert ilyen nincs, hogy a vébé előtt egy héttel megyünk, mint a szél, aztán a ruszkiktól ennyire kikapunk...
Megmérgezték a komplett válogatottat?! - Kiprich József kitálalt
Mezey György edzői pályafutása
- A mexikói Mundial kudarca után külföldre ment, két éven át Kuvaitban dolgozott.
- 1988 nyarán hazatért, s újból szövetségi kapitányi kinevezést kapott, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott.
- Finnországban, dolgozott, majd 1990-ben, Kaszás Gábor tragikus halála után, fél évre a Videoton edzője lett.
- 1990 és 1992 között a Kispest-Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert.
- Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját irányította.
- Később a Vasast (2000–2001),
- illetve rövid ideig az Újpestet (2003–2004) irányította.
Közben vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.
2007 végén szakmai igazgatóként az FC Fehérvár (később Videoton) szakmai igazgatója lett. 2009 nyarán, kényszerhelyzetben, ő lett a Vidi vezetőedzője. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010–2011-esben megszerezte a klubtörténet első bajnoki címét. Csak kevésen múlott a duplázás, de Videoton, Mezey doktor távozásának bejelentése napján, elveszítette a Kecskeméti TE elleni kupadöntőt.
2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.
Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.