Magyar labdarúgó-válogatott

1 órája

Fogócskával hangol Marco Rossi csapata – így készül a válogatott a Magyarország-Portugália mérkőzésre + videó

A magyar labdarúgó-válogatott ezúttal nem a megszokott edzésprogramot követte. A játékosok a Magyarország-Portugália meccs előtt egy szórakoztató, fogócskás feladattal készültek, ami a gyorsaságot és a reakcióidőt is próbára tette.

Szabó Bence

A magyar labdarúgó-válogatott gőzerővel készül az október 14-én, 20:45-kor esedékes Magyarország-Portugália vb-selejtezőre. A csapat ezúttal sem a szokványos módon hangolt: az edzésen egy játékos, fogócskaszerű gyakorlattal készültek Cristiano Ronaldoék ellen.

Magyarország-Portugália: sikerülhet a pontszerzés Szoboszlai vezetésével.
Szoboszlai a Magyarország-Portugália meccsre készül a válogatottal
Fotó: Juhász Sára / Forrás: Sportal.hu

Magyarország-Portugália: sikerül a bravúros pontszerzés?

A Nemzeti Sport Instagram-videója alapján Marco Rossi legénysége remek hangulatban várja az október 14-i Portugália elleni világbajnoki selejtezőt. A meccs előtti utolsó edzésüket az MLSZ Telki Edzőközpontjában tartották, és már úton is vannak Lisszabonba, hogy akár pontokat is szerezzenek a portugál labdarúgó-válogatott ellen. A mérkőzést magyar idő szerint 20:45 órakor rendezik a José Alvalade stadionban, élőben pedig az M4 Sport közvetíti az összecsapást.

Kulcsfontosságú mérkőzés következik

Az örmények elleni kötelező győzelemnek köszönhetően a magyar válogatott továbbra is életben tartotta világbajnoki reményeit. A Portugália elleni selejtező előtt Vincze István, korábbi tatabányai válogatott labdarúgó osztotta meg gondolatait portálunknak a csapat esélyeiről.

A Portugália elleni mérkőzés kapcsán Vincze Pilu elmondta: bár papíron a luzitánok az esélyesek, egy szervezett, fegyelmezett játékkal a magyar válogatott is képes lehet meglepetést okozni. Hozzátette, hogy Varga Barnabás visszatérésével a csapat fejjátéka is újra komoly erősséggé válhat.

Szoboszlai Dominik új frizurája is borzalta a kedélyeket

A korábbi válogatott edzésen is jó hangulat uralkodott: Szoboszlai Dominik új frizurával, copfba fogott hajjal lépett pályára, és több remek lövéssel is jelezte, hogy jó formában van. A játékosok felszabadultan gyakoroltak, a felvételeken pedig látványos gólok, bravúros védések és sok nevetés is látható volt.

Búcsú Mezey Györgytől, aki legutóbb világbajnokságra vezette a válogatottat

A magyar futballt közben veszteség is érte, ugyanis 84 éves korában elhunyt Mezey György, a nemzeti válogatott egykori szövetségi kapitánya. Nevéhez fűződik a legutóbbi világbajnoki részvételünk 1986-ból, emlékét pedig tanítványai és a teljes sporttársadalom tisztelettel őrzik.

 

