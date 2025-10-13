38 perce
Fogócskával hangol Marco Rossi csapata – így készül a válogatott a Magyarország-Portugália mérkőzésre + videó
A magyar labdarúgó-válogatott ezúttal nem a megszokott edzésprogramot követte. A játékosok a Magyarország-Portugália meccs előtt egy szórakoztató, fogócskás feladattal készültek, ami a gyorsaságot és a reakcióidőt is próbára tette.
A magyar labdarúgó-válogatott gőzerővel készül az október 14-én, 20:45-kor esedékes Magyarország-Portugália vb-selejtezőre. A csapat ezúttal sem a szokványos módon hangolt: az edzésen egy játékos, fogócskaszerű gyakorlattal készültek Cristiano Ronaldoék ellen.
Magyarország-Portugália: sikerül a bravúros pontszerzés?
A Nemzeti Sport Instagram-videója alapján Marco Rossi legénysége remek hangulatban várja az október 14-i Portugália elleni világbajnoki selejtezőt. A meccs előtti utolsó edzésüket az MLSZ Telki Edzőközpontjában tartották, és már úton is vannak Lisszabonba, hogy akár pontokat is szerezzenek a portugál labdarúgó-válogatott ellen. A mérkőzést magyar idő szerint 20:45 órakor rendezik a José Alvalade stadionban, élőben pedig az M4 Sport közvetíti az összecsapást.
Kulcsfontosságú mérkőzés következik
Az örmények elleni kötelező győzelemnek köszönhetően a magyar válogatott továbbra is életben tartotta világbajnoki reményeit. A Portugália elleni selejtező előtt Vincze István, korábbi tatabányai válogatott labdarúgó osztotta meg gondolatait portálunknak a csapat esélyeiről.
A Portugália elleni mérkőzés kapcsán Vincze Pilu elmondta: bár papíron a luzitánok az esélyesek, egy szervezett, fegyelmezett játékkal a magyar válogatott is képes lehet meglepetést okozni. Hozzátette, hogy Varga Barnabás visszatérésével a csapat fejjátéka is újra komoly erősséggé válhat.
Szoboszlai Dominik új frizurája is borzalta a kedélyeket
A korábbi válogatott edzésen is jó hangulat uralkodott: Szoboszlai Dominik új frizurával, copfba fogott hajjal lépett pályára, és több remek lövéssel is jelezte, hogy jó formában van. A játékosok felszabadultan gyakoroltak, a felvételeken pedig látványos gólok, bravúros védések és sok nevetés is látható volt.
Szoboszlai új frizurája, hatalmas bravúrok és bomba gólok a magyar válogatott edzésén + videó
Búcsú Mezey Györgytől, aki legutóbb világbajnokságra vezette a válogatottat
A magyar futballt közben veszteség is érte, ugyanis 84 éves korában elhunyt Mezey György, a nemzeti válogatott egykori szövetségi kapitánya. Nevéhez fűződik a legutóbbi világbajnoki részvételünk 1986-ból, emlékét pedig tanítványai és a teljes sporttársadalom tisztelettel őrzik.
Elhunyt Mezey György volt szövetségi kapitány, akivel utoljára jutott ki a férfi foci-válogatott a vb-re