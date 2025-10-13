Fogócskával hangol Marco Rossi csapata – így készül a válogatott a Magyarország-Portugália mérkőzésre + videó

A magyar labdarúgó-válogatott gőzerővel készül az október 14-én, 20:45-kor esedékes Magyarország-Portugália vb-selejtezőre. A csapat ezúttal sem a szokványos módon hangolt: az edzésen egy játékos, fogócskaszerű gyakorlattal készültek Cristiano Ronaldoék ellen.

Szoboszlai a Magyarország-Portugália meccsre készül a válogatottal

Magyarország-Portugália: sikerül a bravúros pontszerzés?

A Nemzeti Sport Instagram-videója alapján Marco Rossi legénysége remek hangulatban várja az október 14-i Portugália elleni világbajnoki selejtezőt. A meccs előtti utolsó edzésüket az MLSZ Telki Edzőközpontjában tartották, és már úton is vannak Lisszabonba, hogy akár pontokat is szerezzenek a portugál labdarúgó-válogatott ellen. A mérkőzést magyar idő szerint 20:45 órakor rendezik a José Alvalade stadionban, élőben pedig az M4 Sport közvetíti az összecsapást.

Kulcsfontosságú mérkőzés következik

Az örmények elleni kötelező győzelemnek köszönhetően a magyar válogatott továbbra is életben tartotta világbajnoki reményeit. A Portugália elleni selejtező előtt Vincze István, korábbi tatabányai válogatott labdarúgó osztotta meg gondolatait portálunknak a csapat esélyeiről.

A Portugália elleni mérkőzés kapcsán Vincze Pilu elmondta: bár papíron a luzitánok az esélyesek, egy szervezett, fegyelmezett játékkal a magyar válogatott is képes lehet meglepetést okozni. Hozzátette, hogy Varga Barnabás visszatérésével a csapat fejjátéka is újra komoly erősséggé válhat.