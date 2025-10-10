október 10., péntek

Magyar-örmény előtt

52 perce

Vincze Pilu: nem szabad hibázni!

Labdarúgó-válogatottunk sorsdöntő világbajnoki selejtezőt játszik szombaton hazai környezetben. A magyar-örmény előtt a korábbi tatabányai válogatott labdarúgót, Vincze Istvánt kérdeztük az esélyekről.

Várvizi Tamás

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton este 18 órától fogadja Örményországot a Puskás Arénában. Mint arról beszámoltunk, az első selejtezőn 2-2-t játszottunk Írországban, majd néhány nappal később itthon 3-2-re kaptunk ki a portugáloktól. Túlzás nélkül állítható tehát, hogy sorsdöntő lesz a szombat esti magyar-örmény Szoboszlai Dominikéknak.

magyar-örmény előtt: vincze istván szerint három pont kell
A magyar-örmény lehet az egyik kulcsmeccs Szoboszlai Dominikéknak
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Magyar-örmény: Vincze Pilu szerint kötelező a győzelem

A találkozó kapcsán megkérdeztük a korábbi válogatott labdarúgót, Vincze Istvánt. 

– Nincs mese, szombaton három pontot kell szereznünk – fogalmazott portálunknak a népszerű Pilu. Mint mondta, aki kikap ezen a mérkőzésen, jó eséllyel lemondhat a világbajnoki szereplésről. 

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Mint ismert, a válogatottnak eltiltás miatt nem tagja Sallai Roland és Varga Barnabás, kisebb sérülés miatt pedig Dibusz Dénes sem. Ennek kapcsán Vincze István elmondta: mindez akár még jól is elsülhet, hiszen a helyettük beszállók bizonyíthatnak Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

A portugálok egyértelmű esélyesek otthon

A csoport másik mérkőzésén szombaton 20:45-től Portugália Írországot fogadja az Estadio Jose Alvalade stadionban. A meccs egyértelmű esélyese a hazai válogatott, amely győzelme esetén a mieinknek is segíthet, hiszen végleg leszakíthatja az íreket. Az egyéb selejtezőcsoportok mérkőzései közül kiemelkedik még a szombati Norvégia – Izrael, Haalandék nagy lépést tehetnek a vb-re kijutás felé vezető úton.

 

 

