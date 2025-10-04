október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bravúr

1 órája

Hatalmas tatabányai siker: Luterán Petra vb-ezüstérmes!

Címkék#Luterán Petra#Luterán László#világbajnokság#ezüstérem#Tatabányai Sport Club

Nagy sikerre ébredhettek szombaton a tatabányai sportrajongók. Luterán Petra ugyanis ezüstérmet szerzett távolugrásban az Új-Delhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

Várvizi Tamás

A Tatabányai Sport Club versenyzője 598 centiméteres ugrással végzett a második helyen a T47-es távolugró kategóriában, az ugrása egyben új Európa-csúcsot is ért. A siker értékét tovább növeli, hogy Luterán Petra sérüléssel is bajlódott a versenyszám előtt. 

luterán petra ezüstérmes a vb-n
Luterán Petra a hetedik hely után szombaton ezüstéremnek örülhetett

Luterán Petra edző-édesapját igazolta az élet

Luterán Petrának egyébként ez a második száma volt a világbajnokságon, a tatabányai versenyző rajthoz állt 400 méteres síkfutásban is, ahol ugyancsak döntőbe jutott és ott a 7. helyen végzett. A versenyszám után Petra edzője és egyben édesapja, Luterán László értékelt a Tatabányai Sport Club hivatalos közösségi oldalának. Mint mondta, nem ezért az eredményért indultak neki hat hónapja a kemény munkának, most azonban  a sérülés tükrében mégsem  akkora csalódás a 7. hely. Hozzátette: távolugrásban lesz még esély, mert Petra elugró lába ép. Mint szombaton kiderült, az élet Luterán Lászlót igazolta, lánya szépen csillogó ezüsttel gazdagította éremkollekcióját.

A szép sikerhez gratulált Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu