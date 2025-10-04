Hatalmas tatabányai siker: Luterán Petra vb-ezüstérmes!

A Tatabányai Sport Club versenyzője 598 centiméteres ugrással végzett a második helyen a T47-es távolugró kategóriában, az ugrása egyben új Európa-csúcsot is ért. A siker értékét tovább növeli, hogy Luterán Petra sérüléssel is bajlódott a versenyszám előtt.

Luterán Petra a hetedik hely után szombaton ezüstéremnek örülhetett

Luterán Petra edző-édesapját igazolta az élet

Luterán Petrának egyébként ez a második száma volt a világbajnokságon, a tatabányai versenyző rajthoz állt 400 méteres síkfutásban is, ahol ugyancsak döntőbe jutott és ott a 7. helyen végzett. A versenyszám után Petra edzője és egyben édesapja, Luterán László értékelt a Tatabányai Sport Club hivatalos közösségi oldalának. Mint mondta, nem ezért az eredményért indultak neki hat hónapja a kemény munkának, most azonban a sérülés tükrében mégsem akkora csalódás a 7. hely. Hozzátette: távolugrásban lesz még esély, mert Petra elugró lába ép. Mint szombaton kiderült, az élet Luterán Lászlót igazolta, lánya szépen csillogó ezüsttel gazdagította éremkollekcióját.

A szép sikerhez gratulált Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője is.