Ezt a vb-bronzot csak győzelemmel szerezheti meg a magyra birkózás fenegyereke
Újvidéken ismét Komárom-Esztergom vármegyei sikernek örülhetünk. Lévai Levente kitűnő formát mutatott, és tovább harcolhat az éremszerzésért az U23-as birkózó-világbajnokságon, Eb-érmeseket is két vállra fektetett.
A dorogi és esztergomi kötődésű Lévai Levente a magyar birkózósport egyik legnagyobb reménysége, aki az U23-as világbajnokságon is szőnyegre lépett. Lévai a 77 kilogrammos súlycsoportban, kötöttfogásban menetel tovább.
Lévai Levente a világ legjobbjait győzte le
A fiatal sportoló az első napon több rangos riválist is legyőzött, köztük korosztályos Eb-ezüst- és bronzérmes ellenfeleket is. A nyolcaddöntőben simán győzött a norvég Benjamin Hansen ellen 9–0-ra. A negyeddöntőben pedig az örmény Szamvel Terterjan ellen diadalmaskodott 3–1-re. A döntő kapujában azonban nem sikerült ukrán ellenfelét felülmúlni. Irfan Mirzojev ellen hiába vezetett, végül egy később szerzett ponttal az ukrán birkózó örülhetett.
Lévai levente a bronzéremért ezeket az ellenfeleket kaphatja a világbajnokságon a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) szerint:
- Jonni Sarkkinen (finn)
- Muslim Barga (török)
- Pék Zalán (szerbiai)
A Lévai család első Európa-bajnoki címe
Idén tavasszal is emlékezetes sikert ért el a dorogi és esztergomi kötődésű birkózó: Lévai Levente áprilisban kontinensbajnoki címet szerzett, miután aranyérmet nyert kötöttfogásban az Európa-bajnokságon.
Hatalmas bravúr: a 19 éves Lévai Levente botrányos körülmények között lett aranyérmes a birkózó Eb-n
A másik két Lévai testvér sem maradt adós a sikerekkel
A másik két fivér sportkarrierje is szárnyal. Lévai Zoltán és Lévai Tamás szintén aranyérmet nyert idén nyáron a németországi, első alkalommal megrendezett küzdősportok katonai világbajnokságán – előbbi a 77, utóbbi a 87 kilogrammos kategóriában diadalmaskodott.
Tatabányai érmek a birkózó veterán-világbajnokságon
A magyar csapat kimagasló teljesítményt nyújtott a birkózó veterán-világbajnokságon. A tatabányai birkózók közül Ortó Krisztián és Turák Pál is dobogóra állhattak: előbbi ezüstérmet szerzett, míg utóbbi bronzéremmel zárta a tornát.
