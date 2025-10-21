Ezt a vb-bronzot csak győzelemmel szerezheti meg a magyra birkózás fenegyereke

A dorogi és esztergomi kötődésű Lévai Levente a magyar birkózósport egyik legnagyobb reménysége, aki az U23-as világbajnokságon is szőnyegre lépett. Lévai a 77 kilogrammos súlycsoportban, kötöttfogásban menetel tovább.

Lévai Levente újabb érmet szerezhet az U23-as birkózó-világbajnokságon

Fotó: Michal Svítok / Forrás: TASR

Lévai Levente a világ legjobbjait győzte le

A fiatal sportoló az első napon több rangos riválist is legyőzött, köztük korosztályos Eb-ezüst- és bronzérmes ellenfeleket is. A nyolcaddöntőben simán győzött a norvég Benjamin Hansen ellen 9–0-ra. A negyeddöntőben pedig az örmény Szamvel Terterjan ellen diadalmaskodott 3–1-re. A döntő kapujában azonban nem sikerült ukrán ellenfelét felülmúlni. Irfan Mirzojev ellen hiába vezetett, végül egy később szerzett ponttal az ukrán birkózó örülhetett.

Lévai levente a bronzéremért ezeket az ellenfeleket kaphatja a világbajnokságon a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) szerint:

Jonni Sarkkinen (finn)

Muslim Barga (török)

Pék Zalán (szerbiai)

A Lévai család első Európa-bajnoki címe

Idén tavasszal is emlékezetes sikert ért el a dorogi és esztergomi kötődésű birkózó: Lévai Levente áprilisban kontinensbajnoki címet szerzett, miután aranyérmet nyert kötöttfogásban az Európa-bajnokságon.