október 21., kedd

Orsolya névnap

16°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

1 órája

Ezt a vb-bronzot csak győzelemmel szerezheti meg a magyra birkózás fenegyereke

Címkék#esztergom#Lévai Levente#U23-as birkózó-vb#világbajnokság#birkózás#Lévai Zoltán#bronzérem

Újvidéken ismét Komárom-Esztergom vármegyei sikernek örülhetünk. Lévai Levente kitűnő formát mutatott, és tovább harcolhat az éremszerzésért az U23-as birkózó-világbajnokságon, Eb-érmeseket is két vállra fektetett.

Szabó Bence

A dorogi és esztergomi kötődésű Lévai Levente a magyar birkózósport egyik legnagyobb reménysége, aki az U23-as világbajnokságon is szőnyegre lépett. Lévai a 77 kilogrammos súlycsoportban, kötöttfogásban menetel tovább.

Lévai Levente a 77 kilogrammos súlycsoportban menetel az éremért.
Lévai Levente újabb érmet szerezhet az U23-as birkózó-világbajnokságon
Fotó: Michal Svítok / Forrás: TASR

Lévai Levente a világ legjobbjait győzte le

A fiatal sportoló az első napon több rangos riválist is legyőzött, köztük korosztályos Eb-ezüst- és bronzérmes ellenfeleket is. A nyolcaddöntőben simán győzött a norvég Benjamin Hansen ellen 9–0-ra. A negyeddöntőben pedig az örmény Szamvel Terterjan ellen diadalmaskodott 3–1-re. A döntő kapujában azonban nem sikerült ukrán ellenfelét felülmúlni. Irfan Mirzojev ellen hiába vezetett, végül egy később szerzett ponttal az ukrán birkózó örülhetett. 

Lévai levente a bronzéremért ezeket az ellenfeleket kaphatja a világbajnokságon a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) szerint: 

  • Jonni Sarkkinen (finn)
  • Muslim Barga (török)
  • Pék Zalán (szerbiai)

A Lévai család első Európa-bajnoki címe

Idén tavasszal is emlékezetes sikert ért el a dorogi és esztergomi kötődésű birkózó: Lévai Levente áprilisban kontinensbajnoki címet szerzett, miután aranyérmet nyert kötöttfogásban az Európa-bajnokságon.

A másik két Lévai testvér sem maradt adós a sikerekkel

A másik két fivér sportkarrierje is szárnyal. Lévai Zoltán és Lévai Tamás szintén aranyérmet nyert idén nyáron a németországi, első alkalommal megrendezett küzdősportok katonai világbajnokságán – előbbi a 77, utóbbi a 87 kilogrammos kategóriában diadalmaskodott.

Tatabányai érmek a birkózó veterán-világbajnokságon

A magyar csapat kimagasló teljesítményt nyújtott a birkózó veterán-világbajnokságon. A tatabányai birkózók közül Ortó Krisztián és Turák Pál is dobogóra állhattak: előbbi ezüstérmet szerzett, míg utóbbi bronzéremmel zárta a tornát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu