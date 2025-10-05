Az éllovas ellen vívnak rangadót a dorogiak

A 10. fordulóval folytatódnak a labdarúgó harmadosztály küzdelmei Az Észak-Nyugati csoportban a Dorog hazai pályán, míg a Komárom és a Tatabánya idegenben játszik. A Dorogi FC vasárnap 18 órától rangadót játszik, az éllovas és eddig hibátlan Gyirmót FC Győrt látja vendégül. A dorogiak nincsenek túl jó passzban, noha hétből hét győzelemmel kezdtek, az elmúlt két meccsüket elvesztették. A gyirmótiak legyőzése kétségtelenül nagy skalp lenne, egyúttal fel is zárkóznának a riválishoz.

A labdarúgó harmadosztály Észak-Nyugati csoportjának rangadója a Dorog-Gyirmót

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Labdarúgó harmadosztály: a Bicskénél vendégszerepel a Bányász

A 7. helyen álló Komárom VSE a 10. Pápához látogat, a találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik. A KVSE remek formában van, a legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte. Vendéggyőzelem esetén a komáromiak tovább zárkózhatnának az élmezőnyhöz.

Az Opus Tigáz Tatabánya a Bicskei TC-nél vendégszerepel, a labda vasárnap 16 órakor indul útjára. Horváth Ferenc gárdája kezd magára találni, a legutóbbi két bajnokiján hat pontot szerzett és még gólt sem kapott, így felzárkózott a 6. helyre a tabellán. Riválisa ellenben nincs túl jó formában, legutóbbi győzelmét még augusztus végén aratta a Veszprém ellen, azóta két döntetlen és két vereség a mérlegük. A tatabányaiak siker esetén akár a 4. helyre is feljöhetnek.