október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III.

1 órája

Az éllovas ellen vívnak rangadót a dorogiak

Címkék#Dorogi FC#tatabánya#éllovas#Komárom VSE#Gyirmót FC Győr#labdarúgás

Nagy rangadót rendeznek a hétvégén. A labdarúgó harmadosztály 10. fordulójában a 3. helyen álló Dorog az éllovas Gyirmótot fogadja.

Várvizi Tamás

A 10. fordulóval folytatódnak a labdarúgó harmadosztály küzdelmei Az Észak-Nyugati csoportban a Dorog hazai pályán, míg a Komárom és a Tatabánya idegenben játszik. A Dorogi FC vasárnap 18 órától rangadót játszik, az éllovas és eddig hibátlan Gyirmót FC Győrt látja vendégül. A dorogiak nincsenek túl jó passzban, noha hétből hét győzelemmel kezdtek, az elmúlt két meccsüket elvesztették. A gyirmótiak legyőzése kétségtelenül nagy skalp lenne, egyúttal fel is zárkóznának a riválishoz.

A labdarúgó harmadosztály 10. fordulójában a Bányász is pályára lép
A labdarúgó harmadosztály Észak-Nyugati csoportjának rangadója a Dorog-Gyirmót
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Labdarúgó harmadosztály: a Bicskénél vendégszerepel a Bányász

A 7. helyen álló Komárom VSE a 10. Pápához látogat, a találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik. A KVSE remek formában van, a legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte. Vendéggyőzelem esetén a komáromiak tovább zárkózhatnának az élmezőnyhöz.

Az Opus Tigáz Tatabánya a Bicskei TC-nél vendégszerepel, a labda vasárnap 16 órakor indul útjára. Horváth Ferenc gárdája kezd magára találni, a legutóbbi két bajnokiján hat pontot szerzett és még gólt sem kapott, így felzárkózott a 6. helyre a tabellán. Riválisa ellenben nincs túl jó formában, legutóbbi győzelmét még augusztus végén aratta a Veszprém ellen, azóta két döntetlen és két vereség a mérlegük. A tatabányaiak siker esetén akár a 4. helyre is feljöhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu