1 órája
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig I. rész
Az olimpiai résztvevők közül rengeteg érmessel is büszkélkedhet Magyarország. Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listáján több kiemelkedő sportoló is szerepel.
Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom olimpiai érmeseit. Komárom-Esztergom olimpikonjai között 1912-től is találunk már helyi születésű sportolót, aki érmet hozott az ötkarikás játékokról.
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei
1912-től 1972-ig tekintjük át az olimpiákat, listán vármegyénk olimpiai érmes sportolói:
- Kóczán Mór - gerelyhajítás bronzérem (1912 Stockholm)
A KSH adatai szerint első vármegyei születésű olimpiai érmesünk Kóczán Mór. 1885-ben Kocs községben született atléta, 1908-tól 1914-ig szerepelt a magyar válogatottban. Érdekesség, hogy mindegyik atlétikai dobószámban szerepelt, azonban a gerelyhajításban vált világhírűvé.
- Székely András - 4x200m gyors úszsás bronzérem (1932 Los Angeles)
A tatabányai születésű Székely András 1932-ben szerzet olimpiai bronzérmet. A Tatabányai Bányász, az FTC és a BEAC színeiben is többször vízbe ugrott. Olimpiai érme mellett ötszörös főiskolai világbajnok, valamint 1931-ben Európa-bajnoki aranyérmes a 4x200 gyorsváltó tagjaként.
- Grosics Gyula - labdarúgás aranyérem (1952 Helsinki)
Az Aranycsapat hálóőre Dorogon született 1926-ban. Grosics Gyula a sportsajtóban elhíresült Fekete Párduc nevet kapta. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntették a 86-szoros válogatott kapust. Grosics Gyula Dorogon kezdte pályafutását majd később volt a MATEOSZ-MSE, Bp. Honvéd SE játékosa is. Pályafutását a Tatabányai BSC játékosaként fejezte be. 2011. szeptember 18-tól kezdve a tatabányai Grosics Gyula Stadion is az ő nevét viseli.
- Pézsa Tibor - kard egyéni aranyérem (1964 Tokió)
- kard egyéni bronzérem (1968 Mexikóváros)
- kard csapat bronzérem (1968 Mexikóváros)
- kard csapat bronzérem (1972 München)
Pézsa Tibor 1935. november 15-én született Esztergomban. A vívás alapjait Esztergomban tanulta, majd 1957-től a Bp. Honvéd csapatánál szerepelt. Legutóbb 2022-ben Prima-Díjat is kapott. Korábban az ő nevét viselte a jelenleg Suzuki Aréna néven ismert esztergomi sportcsarnok.
- Dr. Nemere Zoltán - párbajtőr csapat aranyérem (1964 Tokió)
- párbajtőr csapat aranyérem (1968 Mexikóváros)
Bokodon született 1942. április 20-án az olimpiai és világbajnok magyar vívó. Kétszer szerzett aranyérmet ötkarikás játékokon. Aktív karrierje után szakedzői és orvosi oklevelet is szerzett. Bokodi szülőházon emléktábla őrzi Nemere Zoltán nevét.
