2 órája
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig III.
Önmagában is hatalmas siker, ha egy sportoló olimpián vehet részt. Komárom-Esztergom olimpiai érmesei ezt a teljesítményt is túlszárnyalták.
Az 1992-es barcelonai olimpiától, a legutóbbi 2024-es párizsi olimpiáig tekintjük át Komárom-Esztergom olimpiai érmeseit.
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei
- Hegedűs Ferenc - párbajtőr csapat ezüstérem (1992 Barcelona)
Hegedűs Ferenc 1959 szeptember 14-én született Tarjánban. 1968-tól kezdve egészen húsz éven át volt a Tatabányai BSC sportolója. Később Vass Imre hívószavára igazolt a BVSC csapatához. Érdekesség, hogy ő volt a bokodi Nemere Zoltán mestere is, aki kétszeres olimpiai bajnok volt.
- Lőwy Dóra - kézilabda ezüstérem (2000 Sydney)
1977 június 28-án született Tatán, ahol a helyi utánpótlás csapatban kezdett játszani. Lőwy Dóra 1992 és 2003 között volt a Ferencváros kézilabdázója, akikkel ötször nyert Magyar Kupát és ötször magyar bajnokságot.
- Deli Rita - kézilabda ezüstérem (2000 Sydney)
1972. augusztus 21-én született Tatabányán. A labdás csapatsportok nem álltak messze a családtól, ugyanis Deli Rita édesapja a Tatabánya és a Videoton labdarúgója volt. Tatabányán kezdte pályafutását, majd megfordult többek között a Dunaferr, Vasas és a Ferencváros gárdájánál is. Légiósként is megfordult a Hypo Niederösterreich csapatánál.
- Csernoviczki Éva - judo bronzérem (2012 London)
A Tatabányán született cselgáncsozó történelmet írt 2012-ben. A londoni olimpián a női 48 kilogrammosok mezőnyében bronzérmet szerzett. A magyar cselgáncs-sport történelmében ő az első női sportoló, aki olimpiai érmet szerzett. Csernoviczki Éva a tatabányai küzdőcsarnok névadója is lett, ahol mai napig cselgáncs edzéseit is tartja, a fiatal generáció számára.
- Koch Máté Tamás - párbajtőr csapat aranyérem (2024 Párizs)
A legutolsó vármegyei olimpiai érmünket Koch Máté Tamás szerezte. 1999-ben született Komáromban, az olimpiai aranyérmes sportoló. Első olimpiáján vehetett részt Párizsban, ahol egyéni versenyszámában a 17. helyen végzett. A párbajtőr csapatversenyében, a házigazda francia csapatot is legyőzve sikerült olimpiai aranyérmet szereznie.
Videón Koch Máté Tamás és a párbajtőrcsapat olimpiai aranyérme
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei II.rész
A vármegyei olimpiai érmeseinkről készült előző részben az 1972-es müncheni olimpiától, az 1980-as moszkvai olimpiáig gyűjtöttünk sportolókat. Kézilabda, labdarúgás és súlyemelés is a sikeres sportágak között volt.