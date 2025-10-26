58 perce
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig II.rész
Az olimpiai részvétel egy sportolónak már magában hatalmas siker lehet. Komárom-Esztergom olimpiai érmesei kimagasló eredményeket értek el különböző sportágakban, legyen az kézilabda, labdarúgás vagy akár súlyemelés.
A sorozat második részében még több vármegyei olimpikont elevenítünk fel. Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listája még itt sem ér véget.
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei
A listában Komárom-Esztergom olimpiai érmesei szerepelnek, az 1972-es müncheni olimpiától az 1980-ban rendezett moszkvai ötkarikás játékig.
- Vidáts Csaba - labdarúgás ezüstérem (1972 München)
Vidáts Csaba 1947. november 22-én született az akkori Szőny területén. Szőnyben kezdte pályafutását, majd utánpótlás korában a Tatabányai Bányász és a Szolnoki MTE játékosa is volt. Tagja volt az olimpiai csapat mellett, az 1972-es Európa-bajnoki 4. helyezett keretnek is.
- Pethő Zsuzsanna - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)
Bakonybánkon született kapus az olimpiai bronzérmes csapat mellet a harmadik helyen végzett válogatottnak is tagja volt az 1975-ös világbajnokságon. Pályafutása jelentős részét a Tatabánya csapatánál töltötte 1964 és 1978 között, a bányász csapat tagjaként lett olimpiai bajnok is. 75-ször húzhatta magára a magyar válogatott mezét, válogatottsága után még 45 évesen is a kapuban védett.
- Vanya Mária - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)
Környe község díszpolgára lett 1998-ban Vanya Mária kézilabdaklasszis. 1950-ben született Környén, ahol játékoskarrierje kezdődött. Olimpiai érmét a Vasas játékosaként szerezte, a válogatottban 250-szer lépett pályára és a világválogatott tagja is volt. Karrierje egy súlyos baleset miatt tört ketté, a betegsége után létrejött egy alapítvány, ami a sérült sportolókat segítette. A Sportsegély Alapítvány első díjazottja Vanya Mária volt és több nagy név is beállt a kezdeményezés mögé, azonban 2011-ben ez az alapítvány megszűnt.
- Pacsai Márta - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)
1952-ben Dorogon született, igaz már kiskorától Csepelen nevelkedett. 1972-ben került be a válogatott keretbe, tagja volt az 1975-ös világbajnoki csapatnak. Veterán sportolóként is aktív maradt, egy nem hivatalos vb-n aranyérmet szereztek.
- Szalai György - súlyemelés bronzérem (1980 Moszkva)
A sport kiskora óta szerves része volt az életének. Labdarúgással kezdődött a sportkarrierje, majd atlétika versenyeken is részt vett. 1977-től 1981-ig volt a Tatabányai Bányász SC sportolója. Külföldön is kipróbálta magát, Egyiptomban 1 évet töltött. A moszkvai olimpiai bronzérem mellet egy Világkupa-győzelmet is magáénak tudhat.
Videón az 1972-es müncheni olimpiai labdarúgó döntő
Komoly fejlesztéseket kaphat a tatai Olimpiai Edzőtábor
Az tatai edzőtábor meghatározó létesítmény megyénkben az olimpiai felkészülés tekintetében. A tatai Olimpiai Edzőtábor területére a kormány külön építési szabályokat vezetett be, így a fejlesztések egyszerűbben és gyorsabban megvalósíthatók. A cél a létesítmény korszerűsítése és a magyar sportolók felkészülésének támogatása a jövőbeli olimpiákra.