október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olimpikonok

58 perce

Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig II.rész

Címkék#bronzérmes#Olimpiai Edzőtábor#Olimpiai érmesek nyomában#díszpolgár

Az olimpiai részvétel egy sportolónak már magában hatalmas siker lehet. Komárom-Esztergom olimpiai érmesei kimagasló eredményeket értek el különböző sportágakban, legyen az kézilabda, labdarúgás vagy akár súlyemelés.

Bátorfi Tamás

A sorozat második részében még több vármegyei olimpikont elevenítünk fel. Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listája még itt sem ér véget. 

Az olimpiai érmes labdarúgó Vidáts Csaba, aki a Komárom-Esztergom olimpiai érmesei listán is szerepel
Vidáts Csaba (pirosban) Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listáján
Forrás: Imago Images

Komárom-Esztergom olimpiai érmesei

A listában Komárom-Esztergom olimpiai érmesei szerepelnek, az 1972-es müncheni olimpiától az 1980-ban rendezett moszkvai ötkarikás játékig.

  • Vidáts Csaba - labdarúgás ezüstérem (1972 München) 

Vidáts Csaba 1947. november 22-én született az akkori Szőny területén. Szőnyben kezdte pályafutását, majd utánpótlás korában a Tatabányai Bányász és a Szolnoki MTE játékosa is volt. Tagja volt az olimpiai csapat mellett, az 1972-es Európa-bajnoki 4. helyezett keretnek is.

  • Pethő Zsuzsanna - kézilabda bronzérem (1976 Montreal) 

Bakonybánkon született kapus az olimpiai bronzérmes csapat mellet a harmadik helyen végzett válogatottnak is tagja volt az 1975-ös világbajnokságon. Pályafutása jelentős részét a Tatabánya csapatánál töltötte 1964 és 1978 között, a bányász csapat tagjaként lett olimpiai bajnok is. 75-ször húzhatta magára a magyar válogatott mezét, válogatottsága után még 45 évesen is a kapuban védett.

  • Vanya Mária - kézilabda bronzérem (1976 Montreal) 

Környe község díszpolgára lett 1998-ban Vanya Mária kézilabdaklasszis. 1950-ben született Környén, ahol játékoskarrierje kezdődött. Olimpiai érmét a Vasas játékosaként szerezte, a válogatottban 250-szer lépett pályára és a világválogatott tagja is volt. Karrierje egy súlyos baleset miatt tört ketté, a betegsége után létrejött egy alapítvány, ami a sérült sportolókat segítette. A Sportsegély Alapítvány első díjazottja Vanya Mária volt és több nagy név is beállt a kezdeményezés mögé, azonban 2011-ben ez az alapítvány megszűnt.

  • Pacsai Márta - kézilabda bronzérem (1976 Montreal) 

1952-ben Dorogon született, igaz már kiskorától Csepelen nevelkedett. 1972-ben került be a válogatott keretbe, tagja volt az 1975-ös világbajnoki csapatnak. Veterán sportolóként is aktív maradt, egy nem hivatalos vb-n aranyérmet szereztek.

  • Szalai György - súlyemelés bronzérem (1980 Moszkva) 

A sport kiskora óta szerves része volt az életének. Labdarúgással kezdődött a sportkarrierje, majd atlétika versenyeken is részt vett. 1977-től 1981-ig volt a Tatabányai Bányász SC sportolója. Külföldön is kipróbálta magát, Egyiptomban 1 évet töltött. A moszkvai olimpiai bronzérem mellet egy Világkupa-győzelmet is magáénak tudhat.

Videón az 1972-es müncheni olimpiai labdarúgó döntő

Komoly fejlesztéseket kaphat a tatai Olimpiai Edzőtábor

Az tatai edzőtábor meghatározó létesítmény megyénkben az olimpiai felkészülés tekintetében. A tatai Olimpiai Edzőtábor területére a kormány külön építési szabályokat vezetett be, így a fejlesztések egyszerűbben és gyorsabban megvalósíthatók. A cél a létesítmény korszerűsítése és a magyar sportolók felkészülésének támogatása a jövőbeli olimpiákra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu