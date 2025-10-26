Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig II.rész

A sorozat második részében még több vármegyei olimpikont elevenítünk fel. Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listája még itt sem ér véget.

Vidáts Csaba (pirosban) Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listáján

Forrás: Imago Images

Komárom-Esztergom olimpiai érmesei

A listában Komárom-Esztergom olimpiai érmesei szerepelnek, az 1972-es müncheni olimpiától az 1980-ban rendezett moszkvai ötkarikás játékig.

Vidáts Csaba - labdarúgás ezüstérem (1972 München)

Vidáts Csaba 1947. november 22-én született az akkori Szőny területén. Szőnyben kezdte pályafutását, majd utánpótlás korában a Tatabányai Bányász és a Szolnoki MTE játékosa is volt. Tagja volt az olimpiai csapat mellett, az 1972-es Európa-bajnoki 4. helyezett keretnek is.

Pethő Zsuzsanna - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)

Bakonybánkon született kapus az olimpiai bronzérmes csapat mellet a harmadik helyen végzett válogatottnak is tagja volt az 1975-ös világbajnokságon. Pályafutása jelentős részét a Tatabánya csapatánál töltötte 1964 és 1978 között, a bányász csapat tagjaként lett olimpiai bajnok is. 75-ször húzhatta magára a magyar válogatott mezét, válogatottsága után még 45 évesen is a kapuban védett.

Vanya Mária - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)

Környe község díszpolgára lett 1998-ban Vanya Mária kézilabdaklasszis. 1950-ben született Környén, ahol játékoskarrierje kezdődött. Olimpiai érmét a Vasas játékosaként szerezte, a válogatottban 250-szer lépett pályára és a világválogatott tagja is volt. Karrierje egy súlyos baleset miatt tört ketté, a betegsége után létrejött egy alapítvány, ami a sérült sportolókat segítette. A Sportsegély Alapítvány első díjazottja Vanya Mária volt és több nagy név is beállt a kezdeményezés mögé, azonban 2011-ben ez az alapítvány megszűnt.

Pacsai Márta - kézilabda bronzérem (1976 Montreal)

1952-ben Dorogon született, igaz már kiskorától Csepelen nevelkedett. 1972-ben került be a válogatott keretbe, tagja volt az 1975-ös világbajnoki csapatnak. Veterán sportolóként is aktív maradt, egy nem hivatalos vb-n aranyérmet szereztek.

Szalai György - súlyemelés bronzérem (1980 Moszkva)

A sport kiskora óta szerves része volt az életének. Labdarúgással kezdődött a sportkarrierje, majd atlétika versenyeken is részt vett. 1977-től 1981-ig volt a Tatabányai Bányász SC sportolója. Külföldön is kipróbálta magát, Egyiptomban 1 évet töltött. A moszkvai olimpiai bronzérem mellet egy Világkupa-győzelmet is magáénak tudhat.