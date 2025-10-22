október 22., szerda

Olimpikonok

2 órája

Komárom-Esztergom olimpiai érmesei – A Gerecse árnyékából a világsikerig I. rész

Címkék#aranyérem#válogatott#olimpiai#Grosics Gyula#adatok#Aranycsapat

Az olimpiai résztvevők közül rengeteg érmessel is büszkélkedhet Magyarország. Komárom-Esztergom olimpiai érmeseinek listáján több kiemelkedő sportoló is szerepel.

Bátorfi Tamás

Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom olimpiai érmeseit. Komárom-Esztergom olimpikonjai között 1912-től is találunk már helyi születésű sportolót, aki érmet hozott az ötkarikás játékokról.

Tatai Edzőtábor, ahol Komárom-Esztergom olimpiai érmesei is megfordultak
Komárom-Esztergom olimpiai érmesei mellett olimpiai edzőtáborral is büszkélkedhet
Forrás: nsu.hu

Komárom-Esztergom olimpiai érmesei

1912-től 1972-ig tekintjük át az olimpiákat, listán vármegyénk olimpiai érmes sportolói:

  • Kóczán Mór - gerelyhajítás bronzérem (1912 Stockholm)

A KSH adatai szerint első vármegyei születésű olimpiai érmesünk Kóczán Mór. 1885-ben Kocs községben született atléta, 1908-tól 1914-ig szerepelt a magyar válogatottban. Érdekesség, hogy mindegyik atlétikai dobószámban szerepelt, azonban a gerelyhajításban vált világhírűvé. 

  • Székely András - 4x200m gyors úszsás  bronzérem (1932 Los Angeles)

A tatabányai születésű Székely András 1932-ben szerzet olimpiai bronzérmet. A Tatabányai Bányász, az FTC és a BEAC színeiben is többször vízbe ugrott. Olimpiai érme mellett ötszörös főiskolai világbajnok, valamint 1931-ben Európa-bajnoki aranyérmes a 4x200 gyorsváltó tagjaként.

  • Grosics Gyula - labdarúgás aranyérem (1952 Helsinki)

Az Aranycsapat hálóőre Dorogon született 1926-ban. Grosics Gyula a sportsajtóban elhíresült Fekete Párduc nevet kapta. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntették a 86-szoros válogatott kapust. Grosics Gyula Dorogon kezdte pályafutását majd később volt a MATEOSZ-MSE, Bp. Honvéd SE játékosa is. Pályafutását a Tatabányai BSC játékosaként fejezte be. 2011. szeptember 18-tól kezdve a tatabányai Grosics Gyula Stadion is az ő nevét viseli.

  • Pézsa Tibor - kard egyéni aranyérem (1964 Tokió)

                                - kard egyéni bronzérem (1968 Mexikóváros)   

                              - kard csapat bronzérem (1968 Mexikóváros) 

                                - kard csapat bronzérem (1972 München)

Pézsa Tibor 1935. november 15-én született Esztergomban. A vívás alapjait Esztergomban tanulta, majd 1957-től a Bp. Honvéd csapatánál szerepelt. Legutóbb 2022-ben Prima-Díjat is kapott. Korábban az ő nevét viselte a jelenleg Suzuki Aréna néven ismert esztergomi sportcsarnok.

  • Dr. Nemere Zoltán - párbajtőr csapat aranyérem (1964 Tokió)

                                            - párbajtőr csapat aranyérem (1968 Mexikóváros)

Bokodon született 1942. április 20-án az olimpiai és világbajnok magyar vívó. Kétszer szerzett aranyérmet ötkarikás játékokon. Aktív karrierje után szakedzői és orvosi oklevelet is szerzett. Bokodi szülőházon emléktábla őrzi Nemere Zoltán nevét. 

25 éves a csoda, ami Sydney-ben aranyat ért

A magyar olimpiai érmeket tekintve, idén volt huszonöt éves Csollány Szilveszter aranyérme. A hatalmas teljesítmény után a záróünnepségen a magyar zászlót is ő vihette.

 

