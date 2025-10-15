1 órája
Khéner László: "Minden szezonban más problémákat kell megoldanunk"
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Komárom-Esztergom vármegyei igazgatója a hagyományoknak megfelelően interjút adott lapunknak a szezonrajtot követően. Khéner László beszélt többek között az előző idény óta lezajlott változásokról, valamint az igazgatóság, illetve az egyesületek előtt álló újabb feladatokról is.
Khéner László immár 14 éve irányítja vármegyénk labdarúgását, így átfogó képpel rendelkezik nemcsak szűkebb hazánk, de Magyarország futballjáról is. A vele készült interjúban beszélt a problémákról és nehézségekről, de azokat a terülketeket is érintette, ahol előrelépés történt.
– Hogyan épül fel a vármegyei igazgatóság és milyen feladatokat lát el?
– Az igazgatóság élén július 1-től, az előző grémium mandátumának lejárta óta hét fős elnökség áll. Hat különböző bizottságban mintegy 30 bizottsági tag tevékenykedik társadalmi munkában, 80 játékvezetőt foglalkoztatunk megbízási szerződéssel, emellett hét játékvezető- és 10 szövetségi ellenőr lát még el feladatokat. Az igazgatóságon öten dolgozunk főállásban, mindannyian az MLSZ alkalmazottai vagyunk. A mi feladatunk a vármegyei labdarúgás működtetése és az ehhez kapcsolódó ügyek intézése. Ilyenek például az igazolások és átigazolások lebonyolítása, a különböző adminisztrációs feladatok ellátása, a Grassroots-programok szervezése vagy a TAO-pályázatok elbírálása.
– Az előző szezonhoz képest milyen változások történtek vármegyénk labdarúgásában?
– A vármegyei II. osztályban induló felnőttcsapatok számára kötelezővé tettük a vármegyei kupában történő részvételt, ugyanebben az osztályban az U19 helyett U21-es bajnokságot írtunk ki az utánpótlás számára. 4+1-es formában újraindítottuk a női felnőttbajnokságot, amelyre hat csapat nevezett. A női U19-es bajnokságban három csapat indul, amelyek hat tornán vesznek részt a szezon során. Az 54 év feletti labdarúgók számára veterán-tornát indítunk, amelyen három csapat, a Kecskéd, a Tatabányai Vasas és az esztergom-kertvárosi Etele jelezte részvételi szándékát. Ők is hat tornán vesznek részt a szezon során. Ebben a szezonban is elindult a kistelepülések tornája. Ezen öt csapat vesz részt a vármegye keleti feléből, de még az ősszel tervezzük egy Nyugati-csoport beindítását is, ugyanis ebből a régióból is van érdeklődés. Folytatódnak az intézményi programok, így az óvodai és az általános iskolai futball, valamint a középiskolák számára kiírt Fair Play-kupa. Fejérrel és Veszprémmel évente szervezünk régiós tornát az U16-os és U19-es fiúválogatottak számára, ezeken csak a vármegyei bajnokságokban játszó labdarúgók szerepelhetnek. Összességében 242 csapat nevezett a különböző bajnokságokra, amely némi emelkedést jelent a tavalyi 228-hoz képest. Jelenleg mintegy 7000 labdarúgó játszik vármegyénkben, nagyjából ugyanannyi, mint az előző szezonban.
– Melyek a legfontosabb változások jelenleg a vármegyei futballban?
– Elsősorban a digitális átállást említeném meg, a jövőben teljesen kivezetjük a papíralapú dokumentumokat. A mérkőzések jegyzőkönyvei már évek óta digitálisan készülnek, mostantól azonban a sportorvosi engedélyek ellenőrzése is így történik az Országos Sportegészségügyi Intézet rendszerén keresztül. December 31-ig adtunk türelmi időt az egyesületek számára, addig a papír alapú sportorvosi engedélyt is elfogadjuk.
Khéner László az infrastruktúra terén látja a legnagyobb fejlődést
– Mely területen érték el a legnagyobb előrelépést az elmúlt években?
– A legnagyobb fejlődés az infrastruktúra területén történt. Már több, mint 50 műfüves pályát adtunk át, nagyon sok településen van már ilyen vármegyénkben. Budapest és Pest után nálunk épült a legtöbb ilyen létesítmény. A pályák mellett öltözők épültek és újultak meg, villanyvilágítással ellátott pálya is egyre több lesz a jövőben.
– Ön milyen problémákat lát vármegyénk futballjában?
– Nő a labdarúgók átlagéletkora, hiányolom a fiatalabb generációk előrelépését. 14 és 19 éves korban sok játékos tűnik el. Előbbiek esetében a kamaszkor, utóbbiaknál a munkába állás miatt hagyják abba sokan a labdarúgást. A kisebb településeken kevesebb a gyerek, a nagyobbakban pedig sok egyéb inger is éri a fiatalokat, emellett más sportágakkal is versenyeznünk kell. A fiatalok megtartásának egyik gátja, hogy a rendszeres edzőképzés ellenére kevés a szakember. Sokan végeznek ugyan tanfolyamot, de elsősorban a munka miatt néhány év után sokan ki is esnek a rendszerből. Pedig egy jó szakember komoly megtartó erővel bír, ebben előre kellene lépnünk. Összességében a gyerek is egyre kevesebb, de a demográfiával nem mehetünk szembe. Kevés a játékvezető is, jelenleg 80 fős a vármegyei keret, miközben 120 lenne az ideális.
– A klubok milyen gondokkal keresik önöket?
– A legnagyobb probléma számukra a sportorvosi vizsgálat. Kevés a sportorvos, így kevés a rendelési idő is, pedig a korábbi 18 helyett már csak 16 év alatt kötelező félévente elvégezni a vizsgálatokat. Nagy előre lépés volt, hogy a Bozsik (U7-U9-U11) korosztályokban nem kötelező a sportorvosi vizsgálat, a házirovosi vagy iskolaorvosi igazolás is elfogadható. Ettől függetlenül a klubok meg tudják oldani ezt a problémát, de a helyzetük valóban nem könnyű.
– Mi a vármegyei futballvezetők küldetése?
– Ahogyan már említettem, a mi feladatunk elsősorban az amatőr futball működtetése. Ezen a szinten számomra a társadalmi összefogás a legfontosabb, illetve, hogy jó közösségek jöjjenek létre a sportág segítségével. Jelenleg a vármegye településeinek 25 százalékán nincs felnőttfutball, ami országos szinten nagyon jó arány, de ezen is szeretnénk változtatni, előre lépni, ezért is hoztuk létre a kistelepülések tornáját. A célunk, hogy minél több helyen legyen valamilyen formában labdarúgás, mozogjanak a gyerekek, és, hogy mindenki megtalálja a helyét a sportágon belül.
– Vármegyénknek jelenleg nincs sem első, sem másodosztályú klubja. Ön szerint mi az oka ennek?
– Véleményem szerint Tatabányának az NB II-ben, további három vármegyei csapatnak pedig az NB III-ban lenne a helye, ez lenne a realitás, ezzel elégedett lennék. Hogy ez nincs így, az szerintem elsősorban pénzkérdés. Többen felvetik ezzel kapcsolatban a szakmai munka hatékonyságát vármegyénkben, de én azt nem látom rossznak, de a vármegyei válogatottjaink rendszerint szépen megállják a helyüket a régiós tornákon. Persze bőven van hová fejlődnünk.
– Mi a véleménye a magyar labdarúgás magasabb szintjeiről?
– Emelkedik az NB I. színvonala, ami elsősorban a minőségibb légiósoknak köszönhető, illetve annak, hogy előtérbe kerültek a fiatalok, akik sok esetben húzóemberek lettek klubjaikban. Éppen ezért örülök a nyáron bevezetett fiatalszabálynak. Válogatottunk majd 10 éve telt ház előtt játszik, a jegyértékesítés másnapján már nem lehet jegyhez jutni, ez is jól mutatja a fejlődést. Én még voltam szurkolóként olyan válogatott mérkőzésen annak idején a régi Puskás-stadionban, amelyen 3000 néző elött játszottak legjobbjaink. Az elmúlt 10 évben mindhárom Európa-bajnokságon részt vehettünk, és céljaink között szerepel, hogy kijussunk a jövő évi világbajnokságra, ami természetesen nem egyszerű feladat, hiszen kevés európai ország jut ki.
– Immár 14 éve irányítja vármegyénk labdarúgását. Milyen tapasztalatai vannak az elmúlt majdnem másfél évtized kapcsán?
– Változik a világ, változik a labdarúgás is. Folyamatosan új kihívásoknak kellett megfelelnünk, mint például a pandémia 2020-21-ben vagy az azt követő energiaválság. Minden szezon más, új helyzeteket hoz, mindig mással kell megküzdeni és kitalálni, hogy milyen válaszokat adjunk a felmerülő problémákra, és, hogy hogyan működtessük és fejlesszük tovább a labdarúgást. Ez a munka éppen ezért a legkevésbé sem monoton, folyamatos döntési kényszerben vagyunk, mindig van hová fejlődni. Ezért is szeretem csinálni.