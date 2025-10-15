Khéner László: "Minden szezonban más problémákat kell megoldanunk"

Khéner László immár 14 éve irányítja vármegyénk labdarúgását, így átfogó képpel rendelkezik nemcsak szűkebb hazánk, de Magyarország futballjáról is. A vele készült interjúban beszélt a problémákról és nehézségekről, de azokat a terülketeket is érintette, ahol előrelépés történt.

Khéner László, az MLSZ vármegyei igazgatója adott interjút lapunknak

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

– Hogyan épül fel a vármegyei igazgatóság és milyen feladatokat lát el?

– Az igazgatóság élén július 1-től, az előző grémium mandátumának lejárta óta hét fős elnökség áll. Hat különböző bizottságban mintegy 30 bizottsági tag tevékenykedik társadalmi munkában, 80 játékvezetőt foglalkoztatunk megbízási szerződéssel, emellett hét játékvezető- és 10 szövetségi ellenőr lát még el feladatokat. Az igazgatóságon öten dolgozunk főállásban, mindannyian az MLSZ alkalmazottai vagyunk. A mi feladatunk a vármegyei labdarúgás működtetése és az ehhez kapcsolódó ügyek intézése. Ilyenek például az igazolások és átigazolások lebonyolítása, a különböző adminisztrációs feladatok ellátása, a Grassroots-programok szervezése vagy a TAO-pályázatok elbírálása.



– Az előző szezonhoz képest milyen változások történtek vármegyénk labdarúgásában?

– A vármegyei II. osztályban induló felnőttcsapatok számára kötelezővé tettük a vármegyei kupában történő részvételt, ugyanebben az osztályban az U19 helyett U21-es bajnokságot írtunk ki az utánpótlás számára. 4+1-es formában újraindítottuk a női felnőttbajnokságot, amelyre hat csapat nevezett. A női U19-es bajnokságban három csapat indul, amelyek hat tornán vesznek részt a szezon során. Az 54 év feletti labdarúgók számára veterán-tornát indítunk, amelyen három csapat, a Kecskéd, a Tatabányai Vasas és az esztergom-kertvárosi Etele jelezte részvételi szándékát. Ők is hat tornán vesznek részt a szezon során. Ebben a szezonban is elindult a kistelepülések tornája. Ezen öt csapat vesz részt a vármegye keleti feléből, de még az ősszel tervezzük egy Nyugati-csoport beindítását is, ugyanis ebből a régióból is van érdeklődés. Folytatódnak az intézményi programok, így az óvodai és az általános iskolai futball, valamint a középiskolák számára kiírt Fair Play-kupa. Fejérrel és Veszprémmel évente szervezünk régiós tornát az U16-os és U19-es fiúválogatottak számára, ezeken csak a vármegyei bajnokságokban játszó labdarúgók szerepelhetnek. Összességében 242 csapat nevezett a különböző bajnokságokra, amely némi emelkedést jelent a tavalyi 228-hoz képest. Jelenleg mintegy 7000 labdarúgó játszik vármegyénkben, nagyjából ugyanannyi, mint az előző szezonban.

