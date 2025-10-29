Jubileumi mérkőzéssel készül a kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságra

Bécsben kezdi meg felkészülését a magyar kézilabda-válogatott, amiben három tatabányai játékos is helyet kapott. A novemberi és januári mérkőzésen is az Európa-bajnokságra való felkészülésé a főszerep.

A kézilabda-válogatott kerettag, Pedro Rodriguez a tatabánya mérkőzésén

Három tatabányaival készül a kézilabda-válogatott

A magyar kézilabda-válogatott Bécsben, az osztrák-válogatott ellen lép pályára az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési időszakban. Az Osztrák Kézilabda Szövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából találkozik a két együttes. Chema Rodriguez szövetségi kapitány már keretet is hirdetett az év utolsó válogatott megmérettetésére. A bécsi felkészülési mérkőzésre utazó keret tagja három tatabányai kézilabdázó is. Andó Arián, Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence is pályára léphet a jubileumi mérkőzésen. A hazai csapatok közül a MOL Tatabánya adja a legtöbb játékost a válogatottnak, holtversenyben a német MT-Melsungen csapatával. A dán-norvég-svéd közös rendezésű kézilabda Európa-bajnokság 2026. január 15-én kezdődik. Előtte két felkészülési mérkőzésen vesz részt a férfi kézilabda válogatott.

A férfi kézilabda-válogatott felkészülési programja:

2025. november 1. 18:00, Bécs: Ausztria-Magyarország

2026. január 9., Győr: Magyarország-Románia

Kiderült mikor lépünk pályára az EB-n

A felkészülési mérkőzések mellett az Európa-bajnokság mérkőzéseinek időpontja is nyilvános lett. A magyar válogatottra 4 nap alatt 3 mérkőzés vár, a svéd Kristianstad városában.