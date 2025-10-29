október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Jubileumi mérkőzéssel készül a kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságra

Címkék#kézilada#Krakovszki Bence#Pedro Rodríguez#Magyarország#Ausztria

A magyar kézilabdázók megkezdik a felkészülést a jövő évi Európa-bajnokságra. A magyar kézilabda-válogatott Ausztria és Románia ellen mérkőzik meg a felkészülés során.

Bátorfi Tamás

Bécsben kezdi meg felkészülését a magyar kézilabda-válogatott, amiben három tatabányai játékos is helyet kapott. A novemberi és januári mérkőzésen is az Európa-bajnokságra való felkészülésé a főszerep.

Pedro Rodríguez a tatabányai szélső is bekerült a kézilabda-válogatott keretébe
A kézilabda-válogatott kerettag, Pedro Rodriguez a tatabánya mérkőzésén

Három tatabányaival készül a kézilabda-válogatott

A magyar kézilabda-válogatott Bécsben, az osztrák-válogatott ellen lép pályára az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési időszakban. Az Osztrák Kézilabda Szövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából találkozik a két együttes. Chema Rodriguez szövetségi kapitány már keretet is hirdetett az év utolsó válogatott megmérettetésére. A bécsi felkészülési mérkőzésre utazó keret tagja három tatabányai kézilabdázó is. Andó Arián, Pedro Rodríguez és Krakovszki Bence is pályára léphet a jubileumi mérkőzésen. A hazai csapatok közül a MOL Tatabánya adja a legtöbb játékost a válogatottnak, holtversenyben a német MT-Melsungen csapatával. A dán-norvég-svéd közös rendezésű kézilabda Európa-bajnokság 2026. január 15-én kezdődik. Előtte két felkészülési mérkőzésen vesz részt a férfi kézilabda válogatott.

A férfi kézilabda-válogatott felkészülési programja: 

2025. november 1. 18:00, Bécs: Ausztria-Magyarország

2026. január 9., Győr: Magyarország-Románia

Kiderült mikor lépünk pályára az EB-n

A felkészülési mérkőzések mellett az Európa-bajnokság mérkőzéseinek időpontja is nyilvános lett. A magyar válogatottra 4 nap alatt 3 mérkőzés vár, a svéd Kristianstad városában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu