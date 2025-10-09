Két tatabányai a válogatott keretben

Kézilabda-válogatottunk Ausztria ellen lép pályára november első napján 18 órától Bécsben az osztrák szövetség alapításának 100 éves jubileuma alkalmából. A tatabányai játékosok közül a jobbszélső Pedro és a balszélső Krakovszki Bence kapott meghívót. A magyar kézikeret tagja még a hosszú sérülés után visszatérő Máthé Dominik is.

A magyar kézikeret tagja Pedro is

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kézikeretnek egy újonc is tagja

Nincs már ott a keretben a válogatottságot lemondó Lékai Máté, így Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Lukács Péter és Pergel Andrej a négy irányító. Újonc ellenben az ETO balszélsője, Hári Levente.